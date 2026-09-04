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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Tawni lidera el ataque del Al-Ahli ante el Al-Riyadh en la Roshn League

I. Toney
Al Ahli
Al Riyadh
1ª División
Inglaterra
Arabia Saudí

Un nuevo desafío para Al-Raqi

Marino Pušić, entrenador del Al Ahli, anunció la alineación de su equipo para el enfrentamiento ante el Al Riyadh, previsto para hoy viernes, en la quinta jornada de la Liga de Arabia Saudí.

Pušić apostó por un tridente ofensivo formado por Francisco Trincão, Wanderson Galeno e Ivan Toney.

La alineación completa del Al Ahli fue la siguiente:

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Édouard Mendy - Rayan Hamed - Mohamed Bakr - Roger Ibáñez - Saad Balobaid - Valentin Atangana - Artem Bondarenko - Eduard Spertsyan - Francisco Trincão - Wanderson Galeno - Ivan Toney.

Por el otro lado, la alineación del Al Riyadh incluye a:

Milan Borjan - Sultan Al Issa - Abdelilah Al Khaibari - Rodrigo Abascal - Sulaiman Hazazi - Fahad Jizani - Victor Lekhal - Teddy Okou - Issam Bahri - Hassan Al Ali

- Antonis.

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