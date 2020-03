Taufic Guarch reveló que en Nicaragua juegan con miedo por coronavirus

Increíblemente, un delantero mexicano sigue teniendo actividad profesional en Nicaragua.

Contrario a lo que ha sucedido prácticamente en todo el planeta, el futbol en Nicaragua no se detiene, disputándose con normalidad distintos duelos de la Liga Profesional. Por aquellos lares se encuentra Taufic Guarch, delantero mexicano que marcó un doblete el fin de semana pasado.

El exTigres contó para ESPN cómo se vive la enfermedad en Centroamérica, revelando los motivos por los que inesperadamente el campeonato sigue sin suspenderse: "Veo la situación fuerte, porque hablo con mi familia que está en . No es muy sonado aquí lo del coronavirus. Ellos no quisieron parar la liga y nosotros estamos tratando de ser profesionales, haciendo lo que más nos gusta, con el miedo de no saber qué va a pasar".

Para el compromiso del domingo, la directiva del Real Estelí donde milita el mexicano dio la posibilidad a sus futbolistas de presentarse o guardarse en sus casas, con una promesa que si el certamen se llega a suspender, ellos recibirán sus salarios en tiempo y forma.

Igualmente, Taufic confesó cuáles son sus planes si el panorama no mejora en Nicaragua, donde solo se han presentado dos casos de coronavirus: "Si esto se pone más fuerte, me gustaría regresar a México, porque allá está mi familia", finalizó.