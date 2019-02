Tata Martino ve más competitiva la Liga MX y la MLS que el futbol europeo

El técnico defendió a los jugadores que deciden regresar del Viejo Continente.

La Selección mexicana completó su primer miniciclo al mando de Tata Martino, con el técnico argentino quedando satisfecho por su primer contacto con los jugadores y el medio azteca. Este miércoles, atendió a los medios de comunicación, dejando conceptos interesantes respecto a la competitividad de la Liga y los jugadores convocados.

“Para mí no es un problema que Salcedo o Layún o Marco Fabián vengan a jugar a México o a la Liga de Estados Unidos. Cuando uno revisa la Liga Inglesa o partidos de la Liga de España, los realmente competitivos son 10 de 38, y aquí los realmente competitivos, si uno hace los cruces sobre todo en Estados Unidos, donde todos tienen las mismas condiciones de contratar", señaló.

Respecto a con qué jugadores piensa perfilar su primera convocatoria, aseguró que solo ha podido hablar con los mexicanos en la MLS, creyendo que no habrá problemas con la legión europea. "Solamente he hablado con los Dos Santos y con Vela, todavía no he hablado con ninguno del exterior. Para nosotros Chicharito es un jugador que está muy considerado".

"Si el entrenador de la Selección, como pasa en los clubes, debe motivar a los futbolistas para venir, tendrías un problema serio. Cualquier jugador que está fuera debería estar muy orgulloso de venir a su Selección", aseveró Martino.

El ex-Atlanta United realizará su debut con el Tricolor el 22 de marzo, enfrentando a la Selección de Chile en San Diego, California.