Tata Martino cuestiona la primera fase de la Selección mexicana en Rusia 2018

El técnico argentino comparó a la Selección mexicana de 2014 con lo que él hizo con Paraguay en 2010.

En su poco tiempo como entrenador de la Selección mexicana, Tata Martino ha mostrado que no tiene pelos en la lengua, señalando algunos errores del futbol azteca y aspirando a colocar al Tri compitiendo más cerca de la élite.

El timonel argentino tuvo una entrevista con TUDN, donde habló sobre cuál podría ser la receta para acceder al quinto partido, comparándolo con lo que él pudo hacer en 2010, cuando jugó cuartos de final. "Tuve la experiencia de Paraguay, con mucho menos acceso a octavos, pero también se estaba en esa línea. No nos equivocamos en la primer fase, dejamos no solo de segundo a , quedó fuera, y de rival de octavos nos tocó ".

"No es lo mismo que te toque o como ahora , a que te toque Japón. Es cierto, Japón te toca como consecuencia de que hiciste los deberes en la primer fase, pero yo me escapo de que esto se acerque a la casualidad y no a una búsqueda correcta. Yo creo que está en una buena posición", aseguró el extimonel del .

Vale la pena recordar que la Selección de Juan Carlos Osorio solo necesitaba empatar o vencer a para colocarse como primer lugar de grupo. Al final perdió 3-0, evitando la llave que lo cruzaba con y midiéndose ante Brasil, que lo terminó eliminando en octavos.