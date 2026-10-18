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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

«Tarjeta roja clara»: una estrella del Sevilla carga contra la decisión que salvó a Güler

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División
España

La polémica se extenderá durante días

La decisión de no expulsar al turco Arda Güler, jugador del Real Madrid, durante el partido contra el Sevilla generó una amplia polémica arbitral, después de que los futbolistas del conjunto andaluz lo acusaran de propinar un codazo a Peque Fernández, en una acción en la que el videoarbitraje no intervino para llamar al árbitro y revisarla en el monitor.

Kike Salas, defensa del Sevilla, expresó su desacuerdo con la decisión durante su intervención en la cadena "Movistar" en el descanso de la primera parte, y aseguró que confiaba en la versión de su compañero sobre los detalles de la acción, aunque hasta ese momento no había visto la repetición con claridad.

Salas declaró: "Creo que estábamos dominando el partido hasta el gol de Güler, aunque antes de eso le dio un codazo a Peque, lo que considero una infracción merecedora de una tarjeta roja clara. Me dijo que le golpeó con el codo claramente, y yo confío en él. Voy a ver la repetición ahora, pero no sé por qué no intervino el videoarbitraje, aunque solo fuera para revisar la jugada".

La acción se remonta al minuto 22, cuando Peque intentó detener un contraataque del Real Madrid, antes de caer al suelo tras un movimiento del brazo de Güler, lo que llevó a los jugadores del Sevilla a rodear al árbitro Busquets Ferrer y a protestar por lo que consideraron una conducta violenta merecedora de expulsión.

La sala del videoarbitraje "VAR" revisó la jugada, pero no encontró imágenes lo suficientemente claras para justificar llamar al árbitro al monitor, ya que las repeticiones no mostraron con precisión el punto de contacto ni determinaron la intensidad del golpe. En consecuencia, Güler continuó en el campo sin recibir tarjeta, mientras que las protestas posteriores se saldaron con amonestaciones para Huijsen y Félix Correia.

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La polémica se intensificó después de que Güler marcara el gol del 0-1 para el Real Madrid en el minuto 30, con un gran disparo tras una asistencia de Diomande, dando ventaja al conjunto blanco en un partido que vivió continuas protestas de los jugadores del Sevilla por las decisiones arbitrales.

El asunto no quedó en el gol de Güler, ya que Kylian Mbappé amplió la ventaja del Real Madrid pocos minutos después, tras una destacada jugada individual, con lo que la acción quedó en el centro del debate sobre la influencia de la decisión arbitral en el desarrollo del encuentro, sobre todo porque el Sevilla consideraba que la expulsión del jugador turco habría cambiado las cuentas del partido. 

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