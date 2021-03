Taricco se baja del cuerpo técnico de Poyet para la Católica por ¡el PCR!

El argentino-italiano no viajará a Santiago por una obligación sanitaria vinculada al coronavirus, en el que no cree.

Mauricio Taricco no se sumará al cuerpo técnico de Gustavo Poyet en la Universidad Católica por su falta de disposición a realizarse el PCR para confirmar que no tiene coronavirus.

"Actualmente estoy en Italia. No puedo llegar a Chile para acompañar a Poyet. No estoy de acuerdo en que me hagan hacer PCR, me parecen agresivos. Tu cuerpo es tu elección y en este caso no lo es. Estoy decepcionado", avisó en Jogo Bonito de Radio Late 93.1 en Argentina.

El entrenador, que estaba considerado por el uruguayo para ser su segundo en la UC, aclaró que su postura tiene exclusivamente que ver con el testeo: "No es que no quiero ir a Chile a acompañar a Poyet: no tengo forma de llegar. Obligan a que mi familia nos hagamos PCR. El individuo tiene que tener libertad de elegir y en este caso la están bloqueando".

"Pensé que iba a encontrar una solución para acompañar a Poyet a Chile. Lamentablemente no soy Alberto Fernández (el presidente argentino) que puedo viajar sin testeo o sin aislamiento para trabajar. Esto es un sistema para empobrecer a la gente", extendió Taricco.

El cuestionamiento no se quedó ahí: se aplicó al virus mismo. "¿Esto es a un dedo? Me parece que cada uno hace lo que quiere. No sé si es una pandemia o una plandemia. Hace años que la gripe mata más que el coronavirus. No podemos llamarlo Covid–19 y de golpe encerrar a todos", reflexionó.

"Estaba muy cómodo con Poyet y quería seguir con él. No sé qué pasará ahora y cómo seguirá mi futuro", remató el DT de pasado en el Sunderland.