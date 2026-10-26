El Fenerbahçe jugó el balón desde el círculo central hacia su portero, Ederson, que lo envió en largo hacia delante. Allí, a los doce segundos, el defensa del Gala Abdülkerim Bardakci y el delantero del Fener Romelu Lukaku disputaron el balón. El defensa sujetó el brazo del belga, pero fue él quien acabó cayendo al suelo. Lukaku le hizo saber lo que pensaba de la acción señalándolo con el dedo índice extendido. De inmediato se formó un tumulto que ni siquiera el árbitro asistente, que corrió hacia el terreno de juego, pudo evitar.

Tras los empujones y agarrones entre numerosos jugadores de ambos equipos, la situación volvió a calmarse en cierta medida, aunque Lukaku todavía lanzó graves insultos contra su rival. Finalmente, el árbitro llamó a Bardakci y a Lukaku para aclarar lo sucedido.

Después, Lukaku apenas volvió a tener protagonismo en el derbi. En cambio, fue su homólogo en el Gala, Victor Osimhen, quien acaparó los titulares: el nigeriano firmó un doblete antes del descanso para dar al Cim Bom una ventaja de 2-0 más que merecida (29 y 44). El Fenerbahçe solo realizó un tiro a puerta en la primera hora. La ocasión más peligrosa de los visitantes la protagonizó un jugador del Gala, Davinson Sanchez, que desvió un despeje hacia su propio poste. Irfan Kahveci recortó distancias para los visitantes con una espectacular chilena, pero el Fener no pudo pasar del 1-2.

¿Cómo les fue al Gala y al Fener en las últimas semanas?

Con la victoria en el derbi ante su gran rival, el Gala, vigente campeón, mantiene el liderato de la Süper Lig, mientras que el Fenerbahçe, quinto, ya está a seis puntos del líder. En las últimas semanas, al Fenerbahçe también le salieron mal varias cosas en la Champions League: en la segunda jornada cayó por 6-0 en el campo del Aston Villa y, la semana pasada, dejó escapar una ventaja de 2-0 en casa ante el Slavia de Praga para terminar empatando 2-2. Como consecuencia, la posición del entrenador Ismail Kartal quedó muy comprometida.