El Fenerbahçe retrasó el balón desde el círculo central hasta el portero Ederson, que envió un balón largo hacia delante. Allí, a los doce segundos, el defensa del Gala Abdülkerim Bardakci y el delantero del Fener Romelu Lukaku disputaron el balón. El zaguero atrapó el brazo del belga, pero fue él quien acabó en el suelo. Lukaku le hizo saber lo que pensaba de la acción señalándolo con el dedo índice, y se formó de inmediato una tangana que ni siquiera pudo detener el asistente arbitral, que había entrado corriendo en el campo.

Tras los empujones y agarrones entre numerosos jugadores de ambos equipos, la situación volvió a calmarse en cierta medida, aunque Lukaku aún lanzó graves insultos contra su rival. Finalmente, el árbitro llamó a Bardakci y a Lukaku para aclarar lo sucedido.

Después, Lukaku apenas volvió a tener protagonismo en el derbi. En cambio, fue su rival del Gala, Victor Osimhen, quien acaparó los titulares: el nigeriano firmó un doblete antes del descanso para dar al Cim Bom una más que merecida ventaja de 2-0 (29 y 44). El Fenerbahçe solo logró efectuar un remate en la primera hora. La ocasión más peligrosa de los visitantes la protagonizó un jugador del Gala, Davinson Sanchez, que desvió un balón hacia su propio poste al intentar despejarlo.

¿Cómo les ha ido al Gala y al Fener en las últimas semanas?

Con una victoria en el derbi ante su eterno rival, el Gala, vigente campeón, mantendría el liderato de la Süper Lig, mientras que el Fenerbahçe, quinto, quedaría ya a seis puntos del líder. En las últimas semanas, al Fenerbahçe también le han salido mal varias cosas en la Liga de Campeones: en la segunda jornada cayó por 0-6 en el campo del Aston Villa y la semana pasada desperdició una ventaja de 2-0 en casa ante el Slavia Praga para acabar empatando 2-2. A raíz de ello, la posición del entrenador Ismail Kartal quedó muy cuestionada.