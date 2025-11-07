Tampa Bay Buccaneers vs New England Patriots: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers se enfrentan el domingo en el Raymond James Stadium, destacando un enfrentamiento intrigante en la programación de la Semana 10 de la NFL.

Los Buccaneers entran en la segunda mitad de la temporada con un récord de 6-2, situándose firmemente en el segundo lugar en la imagen de los playoffs de la NFC. A pesar de lidiar con lesiones de varios colaboradores clave, Tampa Bay ha logrado mantener el ritmo y conservar el impulso. Sin embargo, el camino por delante no será un paseo por el parque, saliendo de la semana de descanso, los Bucs enfrentan un tramo exigente que pondrá a prueba su profundidad y resistencia.

Mientras tanto, los Patriots han encontrado nueva vida bajo el entrenador principal de primer año Mike Vrabel, con una impresionante marca de 7-2 y manteniendo una cómoda ventaja en la cima del Este de la AFC. Con los Bills (5-2) aún persiguiendo pero luchando por cerrar la brecha, Nueva Inglaterra parece nuevamente un contendiente. Sin embargo, Tampa Bay se enfrentará a uno de los equipos más en forma de la liga, similar a sus desafíos anteriores contra poderosos equipos como Filadelfia y Detroit, los dos oponentes que han logrado derrotarlos este año.

Hora de inicio del partido Tampa Bay Buccaneers vs New England Patriots

Los Buccaneers y los Patriots se enfrentarán en la Semana 10 de la temporada de la NFL en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida, el domingo 9 de noviembre, comenzando a la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo Tampa Bay Buccaneers

Los Buccaneers podrían encontrarse en desventaja cuando se enfrenten a los Patriots el domingo. Ni Chris Godwin ni Bucky Irving fueron vistos en el campo de práctica al comenzar la semana, lo que genera dudas sobre su disponibilidad para el enfrentamiento de la Semana 10. Godwin todavía está recuperándose de ese problema en el peroné, y la ofensiva de los Bucs se ve notablemente menos dinámica cuando él no está alineado en el exterior.

Baker Mayfield ha sido la mano firme guiando su ofensiva, acumulando 1,919 yardas, 13 touchdowns y solo dos intercepciones, mientras completa el 63.9% de sus pases. El novato Emeka Egbuka se ha convertido rápidamente en su arma favorita, liderando al equipo con 562 yardas y cinco anotaciones, mientras que el veterano Sterling Shepard y el ala cerrada Cade Otton continúan brindando a Mayfield opciones confiables. El juego terrestre ha hecho lo justo para mantener a las defensas honestas, con Rachaad White totalizando 287 yardas y cuatro touchdowns, y Bucky Irving contribuyendo con 237 yardas en un rol limitado.

En el aspecto defensivo, Tampa Bay ha sido consistente en momentos críticos. Los linebackers Lavonte David y SirVocea Dennis han combinado más de 100 tacleadas, mientras que Yaya Diaby ancla el ataque al pasador con cuatro sacks. En la secundaria, Jamel Dean ha interceptado tres pases, y Antoine Winfield Jr. sigue siendo una pieza clave con su versatilidad y habilidad para realizar jugadas importantes.

Noticias del equipo New England Patriots

New England está lidiando con su propia serie de preocupaciones. Rhamondre Stevenson y Kayshon Boutte también fueron apartados de la sesión del miércoles, dejando sus roles en el ataque de los Patriots muy en duda. Si estos jugadores clave no logran recuperarse de sus respectivas lesiones, este enfrentamiento podría perder una gran parte de su potencial explosivo, y podríamos estar ante un partido cerrado en lugar de un espectáculo de jugadas destacadas.

Los Patriots siguen encontrando formas de ganar detrás del impresionante mariscal de campo novato Drake Maye, quien ha sido sumamente eficiente esta temporada. El joven quarterback ha lanzado para 2,285 yardas, acumulando 17 touchdowns contra solo cuatro intercepciones, mientras completa un asombroso 74.1% de sus pases.

Stefon Diggs sigue siendo su objetivo principal con 508 yardas de recepción y un par de anotaciones, mientras que Kayshon Boutte ha surgido como una amenaza dinámica en la zona roja con 431 yardas y cinco touchdowns. Hunter Henry continúa siendo una presencia estable en la posición de ala cerrada, sumando cuatro touchdowns propios. En el suelo, el dúo del backfield compuesto por TreVeyon Henderson y Rhamondre Stevenson ha combinado más de 560 yardas por carrera, proporcionando equilibrio al ataque ofensivo.

Defensivamente, Nueva Inglaterra ha sido de lo más resistente. Harold Landry III encabeza la presión al mariscal con 5.5 capturas, mientras que el linebacker Robert Spillane ha estado en todas partes, acumulando 72 tacleadas y dos intercepciones. Marcus Jones también ha contribuido con dos intercepciones en la secundaria.

Ver y transmitir en vivo Buccaneers vs Patriots en los EE. UU.

El partido Buccaneers vs Patriots en la Semana 10 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has dejado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura en Paramount+ y Fubo (¡Pruébalo gratis hoy!).

Se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Buccaneers vs Patriots en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Buccaneers vs Patriots

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con entrada a partir de $386. Desde allí, los precios suben a través de las categorías — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y extendiéndose hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando $10,406 para los mejores asientos en la casa.

Consulta el enlace a continuación para el desglose completo de cómo comprar boletos para los juegos de la NFL.

Buccaneers vs Patriots Fantasy Football

Drake Maye (21,5 puntos proyectados) está empezando a parecerse a una opción real en los círculos de fantasía, y la Semana 10 solo refuerza ese caso. Tampa Bay ha sido una defensa de nivel medio contra los mariscales de campo, pero el verdadero punto clave es su vulnerabilidad ante el juego por tierra de los QB: han permitido la segunda mayor cantidad de yardas por carrera a la posición. Eso es una luz verde para los manejadores de Maye. Manténlo asegurado como un QB1 confiado y disfruta lo que debería ser un emocionante enfrentamiento de ida y vuelta el domingo.

TreyVeon Henderson (10,4 puntos proyectados) sigue demostrando versatilidad, atrapando cuatro pases para 32 yardas la semana pasada mientras manejaba responsabilidades de protección de pase como un veterano experimentado. La verdadera intriga, sin embargo, se encuentra por delante: el tramo de playoffs de fantasía de los Patriots presenta a los Bills, Ravens y Jets, con los Bengals y Giants en las Semanas 12-13. Si Henderson alcanza su mejor forma en ese período, hay una posibilidad genuina de que termine su temporada de novato como uno de los mejores corredores emergentes de fin de año. También ayuda que Nueva Inglaterra tenga el calendario restante más favorable para corredores.

Stefon Diggs (8.3 puntos proyectados) se mantiene constante como siempre, tal vez no con la amenaza explosiva semanal que solía ser, pero sigue siendo una fuente confiable de objetivos y oportunidades de anotación en esta ofensiva de los Patriots en evolución bajo la dirección de Maye. Su reciente touchdown salvó una tarde por lo demás tranquila, pero el volumen sigue siendo tranquilizador. Con Nueva Inglaterra persiguiendo su octava victoria de la temporada, Diggs debería permanecer firmemente en las alineaciones como un seguro WR2.

En Tampa, Baker Mayfield (19.6 puntos proyectados) todavía está en el informe de lesiones con un par de dolencias persistentes, pero nada que sugiera un peligro real. Practicó completamente y está en camino de jugar, salvo cualquier contratiempo. Se espera que esté bajo el centro contra los Patriots con su habitual intensidad, y tal vez una espina en el costado.

Mientras tanto, Emeka Egbuka (10.3 puntos proyectados) está listo para otro papel principal, independientemente de si Chris Godwin juega. Ocupando el WR9 de la temporada, el uso y la fiabilidad de Egbuka lo han consolidado como un WR1 de bajo nivel, incluso en lo que se perfila como un enfrentamiento más complicado. Los objetivos estarán ahí, y él ha aprovechado al máximo durante todo el año.

Predicciones del Juego Buccaneers vs Patriots

Dado lo ineficaz que ha sido el juego terrestre de Nueva Inglaterra, con un promedio de solo 3.9 yardas por acarreo, podría ser más prudente que los Patriots abandonen por completo la carrera contra una defensa de Tampa Bay que permite la misma tasa por carrera. El sentimiento es mutuo del otro lado, ya que los Buccaneers (3.8 ypc) encontrarán difícil mover el balón en el suelo contra un frente robusto de los Patriots que solo concede 75.4 yardas terrestres por partido.

Ambos equipos también se han mantenido bien contra el pase recientemente, aunque Nueva Inglaterra podría encontrar una ventaja en el aire con Tampa Bay actualmente con bajas en el receptor abierto. Este enfrentamiento se destaca como uno de los más intrigantes en la lista de la Semana 10, con el ganador potencialmente obteniendo un valioso impulso en la carrera por el sembrado número 1 de los playoffs en su conferencia.

El ataque aéreo de Nueva Inglaterra debería ayudarles a mantenerse a distancia, pero la defensa tacaña de Tampa Bay y su fuerte forma en casa les da la ventaja. Se espera una batalla reñida que se mantenga cerrada a lo largo, con los Buccaneers encontrando un touchdown tardío para sellar la victoria.

Predicción de puntuación final: Los Tampa Bay Buccaneers prevalecen, 27–23.

Probabilidades de apuestas Buccaneers vs Patriots

Diferencia de puntos

Patriots +2.5 (-105)

Buccaneers -2.5 (-115)

Línea de dinero

Patriots: +120

Buccaneers: -142

Total

48.5 (Alta -110/Baja -110)