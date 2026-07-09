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Tambores, cánticos y fuegos artificiales... La afición marroquí presiona a Francia con la «fórmula mexicana»

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
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Mexico
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EE. UU.
México

A ambas selecciones les espera un partido muy reñido en el Mundial de 2026

La afición de Marruecos imitó a la mexicana horas antes de enfrentar a Francia en el Mundial 2026.

Hoy jueves se verán las caras en el estadio Gillette de Boston (Estados Unidos) en el partido inaugural de los cuartos de final del Mundial.

Exactamente 24 horas antes del partido, la afición marroquí recurrió a una astuta estrategia para molestar a los jugadores de la selección francesa en su actual lugar de alojamiento en Boston, según reveló laemisora francesa «Radio Mont Carlo».

A las 23:30 de ayer miércoles, los hinchas marroquíes lanzaron fuegos artificiales cerca del hotel de la selección francesa y se acercaron al edificio.

El ruido de bocinas, cánticos y tambores retumbó en el hotel y los edificios aledaños.

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Francia crest
Francia
FRA
Marruecos crest
Marruecos
MAR

El personal de seguridad francés intervino y, tras dialogar, logró que la afición se retirara pacíficamente.

Cabe recordar que los seguidores de la selección de México han repetido este tipo de comportamientos a lo largo de la actual edición del Mundial, concretamente antes del partido contra Ecuador en la fase de grupos, y de nuevo antes del partido contra Inglaterra en octavos de final.

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