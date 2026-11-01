Según informa el periodista especializado en fichajes Matteo Moretto, el equipo con más títulos de liga de Inglaterra tiene en el punto de mira a dos centrocampistas de cara a un posible fichaje en invierno. Se trata de Fermín López, del FC Barcelona, y Pablo Barrios, del Atlético de Madrid.

Sin embargo, ambos son muy importantes para sus respectivos clubes, por lo que sus fichajes se antojan difíciles. López, en particular, está rindiendo a un nivel sobresaliente: en 13 partidos oficiales con el conjunto catalán ha marcado seis goles y ha dado otras seis asistencias. Barrios también es un habitual en el once del Atlético.

Y eso que el United ya gastó en verano más de 170 millones de euros en tres centrocampistas: casi 76 millones por Carlos Baleba, 56 millones por Andrey Santos y 41 millones por Youri Tielemans.

Pero el centro del campo no es el único puesto que preocupa a los Red Devils. Según informa The Athletic el United también quiere reforzar el lateral izquierdo. En ese contexto, uno de los nombres mencionados es el de David Raum, del RB Leipzig.

Los problemas de plantilla reflejan la difícil situación general del club. El Manchester United atraviesa una de las mayores crisis de su historia reciente y vive el peor inicio de temporada de su historia.

Tras nueve jornadas, solo suma una victoria, lo que mantiene a los Red Devils hundidos en la zona baja de la tabla. El sábado encajaron una nueva derrota al caer por 0-2 ante el FC Chelsea. Después del contundente 0-3 frente al AFC Bournemouth el fin de semana anterior, ya habían surgido voces que pedían la destitución del entrenador Michael Carrick. Sin embargo, el exjugador del United, que tras una exitosa etapa como interino recibió en mayo un contrato de dos años para suceder a Ruben Amorim, continuó por el momento en el cargo.

En los últimos días ya se han barajado varios nombres destacados como posibles sustitutos, entre ellos Antonio Conte y Fabian Hürzeler, actual entrenador del Brighton & Hove Albion. El exseleccionador Julian Nagelsmann, en cambio, ya no estaría entre los candidatos.