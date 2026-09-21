Según informó la Federación inglesa este lunes, a los Three Lions les faltarán Kobbie Mainoo, Marcus Rashford (ambos del Manchester United), Tino Livramento (Newcastle United), Declan Rice (Arsenal) y Cole Palmer (Chelsea).

Tuchel había prescindido sorprendentemente de este último en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y por ello recibió muchas críticas. Lo mismo ocurrió con la no inclusión de Trent Alexander-Arnold, del Real Madrid, que también entró en la convocatoria inicial de 27 jugadores para el próximo bloque de partidos internacionales. Ahora Palmer se pierde la oportunidad de reivindicarse en la Nations League y demostrarle a Tuchel que estaba equivocado.

Después de que ya se hubiera filtrado previamente que Morgan Gibbs-White, del Nottingham Forest, sería convocado en sustitución de Palmer, Tuchel reaccionó además a la baja del quinteto con la llamada de James Garner, del Everton. No se sabe si habrá más convocatorias.

¿Contra quién juega Inglaterra en la Nations League?

Entretanto, desde la Bundesliga han sido convocados el capitán Harry Kane, del Bayern de Múnich, y Jarell Quansah, del Bayer Leverkusen. Inglaterra arrancará el 26 de septiembre (20:45 horas) contra la campeona del mundo, España.

Después llegarán los partidos de ida en Chequia (29 de septiembre) y Croacia (3 de octubre), antes de que el equipo de Tuchel vuelva a medirse a los checos el 6 de octubre para cerrar esta ventana.