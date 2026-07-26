Según informaciones coincidentes, entre ellas las de L'Equipe y Fabrizio Romano, Barcola no renovará su contrato con el PSG, que expira en 2028. Al ganador de la Champions League le habría gustado atar al jugador de 23 años con un nuevo contrato, pero tras varios meses de reflexión, Barcola habría decidido finalmente rechazar la oferta del PSG.

La principal razón es su situación deportiva en París, según se informa. Aunque Barcola forma parte del núcleo habitual del técnico Luis Enrique y suele estar en el once inicial, en los partidos más importantes últimamente solo le ha quedado, por lo general, el papel de revulsivo. Así, en la pasada temporada de la Champions League, Barcola comenzó en el banquillo tanto en los dos partidos de semifinales contra el FC Bayern como en la final contra el FC Arsenal, y solo entró como suplente. Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia fueron los elegidos en las bandas.

Por eso, Barcola querría unirse a un nuevo club ya este verano. No obstante, que llegue a producirse un traspaso probablemente seguirá siendo incierto durante bastante tiempo y dependerá de varias cuestiones aún abiertas.

¿Podría el Bayern ir a por la estrella del PSG Bradley Barcola?

Desde luego, a Barcola no le faltan pretendientes de renombre, según se comenta. L'Equipe menciona aquí, entre otros, al Bayern de Múnich, que ya ha sido relacionado en varias ocasiones con el internacional francés. También Bild informó recientemente en esa línea, aunque con una matización: unos movimientos concretos del FCB solo serían realistas si una estrella ofensiva abandonara al campeón récord alemán.





Getty





Es sabido que Michael Olise estaría coqueteando con el Real Madrid y que los blancos tendrían aparentemente al compatriota de Barcola como su deseo absoluto. Sin embargo, una venta de Olise este verano es muy poco probable, ya que los dirigentes del Bayern han declarado en repetidas ocasiones que el jugador de 24 años no está en venta.

Actualmente, otro atacante del FCB, Luis Diaz, también es objeto de rumores de traspaso, ya que Al-Hilal supuestamente intenta seducir al colombiano con un salario astronómico. Pero tampoco en el caso de Diaz parece probable que el Bayern lo deje salir.

Liverpool y compañía: Bradley Barcola, pretendido sobre todo en la Premier League

Por ello, las especulaciones sobre el futuro de Barcola deberían centrarse principalmente en la Premier League. Se dice que Liverpool, Arsenal y Chelsea han llamado a su puerta, y especialmente en los Reds el francés es al parecer un tema importante. Aunque este verano el Liverpool ya ha fichado a un jugador ofensivo con Victor Munoz, llegado desde Osasuna. Pero, ante la salida de Mohamed Salah, los ingleses siguen buscando una auténtica estrella para las bandas. Barcola encajaría en esa categoría por su enorme velocidad y su capacidad de desequilibrio en el regate.

Otro asunto distinto es si alguno de los gigantes ingleses estaría dispuesto a satisfacer las exigencias económicas del PSG. El campeón francés pediría la friolera de 150 millones de euros por Barcola. En teoría, por tanto, sigue siendo posible que el extremo se quede una temporada más en París y que en 2027, a un año del final de su contrato, pueda salir por una cantidad menor.





Getty Images





Mientras tanto, sobre todo otra pieza de dominó más en el mercado de fichajes podría aportar una nueva dinámica, o no, al caso Barcola. Según se comenta, el PSG tiene un acuerdo con Yan Diomande, del RB Leipzig, aunque ahora el marfileño también estaría ya muy avanzado con el Real Madrid y el Manchester City también estaría tentando.

¿Adiós al PSG? Bradley Barcola y la pieza de dominó decisiva: Yan Diomande

Si el PSG lograra convencer al Leipzig, que en realidad no quiere vender, para cerrar la venta y fichar a Diomande, eso favorecería el deseo de Barcola de cambiar de club. Entonces, París seguiría teniendo garantizada la profundidad de plantilla en ataque y además tendría que mirar más bien por generar ingresos por traspasos este verano. Si el PSG no ficha a Diomande ni incorpora a ningún otro extremo, eso complicaría, naturalmente, una salida de Barcola. Al fin y al cabo, a París le gustaría seguir contando con Barcola y seguro que no dejará marcharse tan fácilmente a un jugador que últimamente ha jugado a menudo de inicio y que, incluso como revulsivo en partidos importantes, todavía podía aportar un plus.

Barcola había llegado en 2023 a la capital francesa procedente del Olympique de Lyon a cambio de 45 millones de euros. Desde entonces, siempre se ha movido entre el once inicial y el papel de primer suplente, y la pasada temporada firmó 13 goles y siete asistencias en 49 partidos entre todas las competiciones. En el Mundial, recientemente también alternó en la selección francesa entre titular y revulsivo de lujo, y a menudo logró convencer. En ocho apariciones en el torneo con la cuarta clasificada del Mundial, Barcola marcó tres goles y dio una asistencia.