Según se desprende de la última edición del pódcast Bild 'Bayern Insider', Marc-Andre ter Stegen parte como número uno para los próximos partidos internacionales de la Nations League.

En el estreno contra Países Bajos del próximo jueves, el guardameta de 34 años del Ajax de Ámsterdam debería estar en el once inicial y, además, sus opciones de hacerse con un puesto de titular parecen buenas.

"He oído que ya existe un ranking interno de porteros", explica el periodista de Bild Christian Falk. Detrás de ter Stegen, el Jonas Urbig del Bayern de Múnich está previsto como número dos, mientras que Alexander Nübel (Besiktas) es por ahora el número tres interno.

"Creo que Jürgen Klopp ya ha tomado la decisión con cierta perspectiva. Si Manuel Neuer se retira el próximo verano, y eso es lo que se espera, entonces Jonas Urbig será el número uno en la portería del Bayern. Y como número uno del FC Bayern también estás extremadamente en el foco de la selección y tienes la oportunidad de entrar realmente en la lucha por el puesto de portero para la Eurocopa. Creo que ahí habrá un duelo", prosigue Falk.

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¿Quién empezará en la portería de Alemania en la Nations League?

Klopp ya había dejado entrever en la rueda de prensa del pasado jueves que, de entrada, contaba como portero titular con el experimentado ter Stegen, que en el pasado tuvo que ausentarse una y otra vez por lesiones.

Por detrás, el nuevo seleccionador quiere aparentemente ir construyendo a Urbig para consolidarlo a largo plazo como número uno de la portería alemana. El jugador de 23 años juega en el FC Bayern de Múnich desde la pasada temporada, donde actúa como suplente de Manuel Neuer, aunque al mismo tiempo dispone regularmente de minutos.

Además de ter Stegen, Urbig y Nübel, Klopp también había convocado para los partidos de la Nations League a Noah Atubolu, del Eintracht Fráncfort, y a Finn Dahmen, del Augsburgo. Sin embargo, para ambos una participación solo entra en consideración, como muy pronto, para el tercer partido contra Serbia y la vuelta ante Grecia.