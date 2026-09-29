Nathaniel Brown apenas disputó ante Grecia su décimo partido internacional. Aun así, el lateral izquierdo de 23 años del FC Bayern ya figuraba entre los más veteranos del once inicial de Alemania. Solo Jonathan Tah y Joshua Kimmich pueden presumir de tener claramente más apariciones, mientras que Karim Adeyemi y Felix Nmecha le superan por poco en el ranking.

Al seleccionador Jürgen Klopp debieron de darle muchos quebraderos de cabeza varias posiciones antes de su primera convocatoria. Pero el costado izquierdo de la defensa parecía estar bien cubierto a corto y largo plazo gracias a Brown. Como se esperaba, Klopp lo incluyó en el once titular en sus dos primeros partidos internacionales, en Países Bajos y ante Grecia. El problema: Brown rindió de forma decepcionante en líneas generales. Exactamente igual que últimamente en el FC Bayern, donde ha perdido terreno en la competencia con Alphonso Davies.

En ambos partidos internacionales, Brown sí dejó algunos detalles en ataque. Con su mejor acción, generó la clarísima ocasión que Karim Adeyemi desperdició de forma espectacular en el 1-1 ante Países Bajos. Sin embargo, en conjunto le faltó contundencia. En la decepcionante derrota por 0-1 ante Grecia, por ejemplo, solo una de sus ocho centros encontró destinatario.

Lo preocupante, sin embargo, fue sobre todo su deficiente comportamiento defensivo. Brown tuvo grandes problemas con sus rápidos rivales Crysencio Summerville y Konstantinos Karetsas, y en repetidas ocasiones se abrieron espacios a su espalda. Además, en el empate tardío de Países Bajos, Brown perdió el duelo directo con el goleador Cody Gakpo.

Selección alemana: ahora les toca mostrarse a Raum y Mittelstädt

Como la mayoría de los jugadores del primer grupo, Brown también abandonó el lunes la concentración de la selección. ¿Debe preocuparse ahora por su puesto de titular? En los otros dos partidos internacionales, ante Serbia el jueves y en Grecia el domingo, David Raum y Maximilian Mittelstädt tendrán la oportunidad de mostrarse.

Ambos mantuvieron durante los últimos años un duelo permanente por el puesto en el lateral izquierdo, hasta que Brown debutó en octubre de 2025 y se consolidó como titular en primavera. En el Mundial, Brown era fijo y se convirtió en uno de los pocos puntos positivos de una floja selección alemana. La recompensa: un traspaso de 50 millones de euros del Eintracht Frankfurt al FC Bayern, donde en verano se encontró directamente en una posición muy prometedora.

Por entonces, su rival Alphonso Davies venía de meses complicados. Recién recuperado de una rotura del ligamento cruzado, el jugador de 25 años había sufrido una rotura fibrilar en la recta final de la temporada anterior. En el esperado Mundial en casa, Davies finalmente solo jugó 16 minutos con Canadá. De nuevo tocado, regresó a Múnich, al principio se entrenó de manera individual y, sumando todos los amistosos, solo estuvo 66 minutos sobre el terreno de juego.

Mientras tanto, el recién llegado Brown se metió en el foco con buenas actuaciones y además demostró su versatilidad. Debido a la falta de efectivos en ataque, Brown comenzó como mediapunta en la victoria por 2-1 en la Supercopa ante el Borussia Dortmund y marcó el importante gol del 1-0. El propio Brown se mostró sorprendido por su inusual ubicación: "Sobre todo en los primeros partidos, yo ya pensaba que me iban a utilizar como lateral izquierdo".

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FC Bayern: Alphonso Davies es uno de los ganadores del inicio de temporada

Esta decisión del entrenador Vincent Kompany no solo causó sorpresa en Brown, sino también en Klopp. "Tenemos por fin un lateral izquierdo y entonces lo ponen de mediapunta", se quejó Klopp durante el duelo con el VfB Stuttgart en Sat1. Naturalmente en tono de broma, aunque seguramente iba al menos un poquito en serio. Cuando finalmente se alivió la situación de efectivos en la mediapunta, Brown regresó a su posición natural y ahora compite allí con el recuperado Davies por minutos.

Brown fue titular en la DFB-Pokal ante el VfL Osnabrück y en la Bundesliga frente al SV Elversberg, pero tras actuaciones más bien decepcionantes fue sustituido pronto en ambos casos por Davies. Ante el Elversberg, la remontada acabó llegando también gracias a la participación de Davies. En el debut en la Liga de Campeones ante el FK Bodö/Glimt, Brown se quedó en el banquillo durante todo el partido. Ante el Union Berlin entró solo poco antes del final, después de que Davies hubiera brillado con dos asistencias.

En total, el canadiense ya suma cuatro participaciones de gol esta temporada. Davies parece físicamente tan en forma como hacía mucho tiempo, se acerca a su mejor nivel de antaño y es considerado uno de los ganadores del inicio de temporada.

Mientras Brown también tropezó ahora con la selección, Davies, por cierto, disfruta de su luna de miel aplazada. Como no había sido posible programar un viaje inmediatamente después de su boda en verano, renunció, tras hablarlo con el seleccionador Jesse Marsch, a los amistosos de Canadá en esta ventana internacional. El lunes, Davies compartió en Instagram un vídeo de un partido de vóley playa en la playa bajo las palmeras.