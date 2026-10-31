Cuando los jugadores del Bayern de Múnich saltaron al césped de la Allianz Arena, los aficionados desplegaron en la grada sur una pancarta dedicada a Harry Kane, que el lunes había recibido en Londres el Balón de Oro por sus destacadas actuaciones en 2025/2026.

«No Showman, but a footballer as he should be. Congrats Harry!» (en español: «No es una estrella del espectáculo, sino un futbolista como debe ser. ¡Enhororabuena, Harry!»), se leía en ella.

Los aficionados del Borussia Dortmund pitan a Harry Kane

Más tarde, los dirigentes del Bayern de Múnich también volvieron a rendir homenaje a su primer Balón de Oro desde el de Karl-Heinz Rummenigge en 1981. Poco antes del comienzo del partido, Kane fue el último en salir al césped, con el trofeo en la mano. Lo esperaban todos los jugadores, los dirigentes del Bayern de Múnich, su esposa y sus cuatro hijos.

Después de besar a su familia, Kane dijo: «Estoy muy orgulloso de ser jugador del Bayern de Múnich», y cerró su breve discurso con una palabra en alemán: «Dankeschön».

Entre los aplausos de los aficionados del Bayern también se escucharon algunos silbidos de los seguidores del Borussia Dortmund. El director ejecutivo del Bayern, Jan-Christian Dreesen, respondió a ellos con una pulla incluida para el BVB: «Después de 45 años, Harry ha vuelto a ganar el Balón de Oro para el Bayern. Es lo más grande que le puede pasar a un club. Y por eso ha dado las gracias a los aficionados, también a los del Dortmund», dijo.

¿Qué inglés ganó el Balón de Oro antes que Harry Kane?

Telekom, patrocinador principal del Bayern, también había preparado algo en honor a Kane: esta vez, la T humana de Telekom en la grada lateral opuesta de la Allianz Arena era dorada en lugar de blanca. También en las camisetas de los jugadores lucía una T dorada.

El lunes, Harry Kane se impuso por un margen muy estrecho a Kylian Mbappe, del Real Madrid, en la votación de 100 periodistas especializados de los 100 primeros países de la clasificación mundial de la FIFA. Fue el primer inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001.