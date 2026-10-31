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imago-sport-1085301452.jpgHMB-Media
Filippo Cataldo
Traducido por

«¡También a los de Dortmund!»: los aficionados del BVB abuchean a Harry Kane durante un homenaje por su Balón de Oro y el CEO responde con una pulla

H. Kane
Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
Bundesliga

Los aficionados del Bayern de Múnich homenajearon a Harry Kane con una acción especial antes del inicio del duelo en la cima de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund.

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Cuando los jugadores del Bayern de Múnich saltaron al césped del Allianz Arena, los aficionados de la grada sur desplegaron una pancarta dedicada a Harry Kane, que el lunes había recibido en Londres el Balón de Oro por sus destacadas actuaciones en la temporada 2025/2026.

«No Showman, but a footballer as he should be. Congrats Harry!» (en español: «No es una estrella del espectáculo, sino un futbolista como debe ser. ¡Enhorabuena, Harry!»), rezaba la pancarta.

Los aficionados del BVB silban a Harry Kane

Más tarde, los dirigentes del Bayern de Múnich también rindieron homenaje al primer Balón de Oro del club desde el de Karl-Heinz Rummenigge en 1981. Poco antes del inicio del partido, Kane fue el último en salir al césped, con el trofeo en la mano. Lo esperaban todos los jugadores, los dirigentes del Bayern de Múnich, su esposa y sus cuatro hijos.

Tras besar a su familia, Kane dijo: «Estoy muy orgulloso de ser jugador del Bayern de Múnich», y cerró su breve discurso con una palabra en alemán: «Dankeschön».

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Entre los aplausos de los aficionados del Bayern también se oyeron algunos silbidos de los seguidores del Borussia Dortmund. El director ejecutivo del Bayern, Jan-Christian Dreesen, se refirió a ellos con una pulla incluida para el BVB: «Después de 45 años, Harry ha vuelto a ganar el Balón de Oro para el Bayern. Es lo más grande que le puede pasar a un club. Y por eso ha dado las gracias a los aficionados, también a los del Dortmund», dijo.

¿Qué inglés ganó el Balón de Oro antes que Harry Kane?

Telekom, patrocinador principal del Bayern, también había preparado algo en honor a Kane: esta vez, la T humana de Telekom situada en la grada opuesta del Allianz Arena era dorada en lugar de blanca. También en las camisetas de los jugadores lucía una T dorada.

Harry Kane se había impuesto el lunes por un margen ajustadísimo a Kylian Mbappe, del Real Madrid, en la votación de 100 periodistas especializados de los 100 países mejor clasificados en el ranking mundial de la FIFA. Fue el primer inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001.

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