El Fenerbahçe ha dado un gran paso hacia los play-offs de la Liga de Campeones. Los Canarios Amarillos fueron muy superiores al Sturm Graz, que no pudo quejarse de la derrota por 2-0. Anderson Talisca y Mason Greenwood marcaron para el Fenerbahçe, que el próximo martes disputará la vuelta en Austria. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará en la ronda de play-off al Sparta Praga o al Olympique de Lyon.

El Fenerbahçe no necesitó mucho tiempo para mostrar su clase. Tras una preciosa y veloz combinación entre, entre otros, N'Golo Kanté, Marco Asensio y Kerem Aktürkoglu, el balón le llegó a Talisca, que se giró y definió con un potente disparo para hacer el 1-0.

Era una ventaja merecida para el Fener, que ya había desaprovechado una ocasión por medio de Kerem y que además se mostraba sólido en defensa. Así, Jayden Oosterwolde impresionó al público del enfervorizado Kadiköy con una contundente entrada cerca de su área.

El defensa neerlandés volvió a acaparar los focos poco después, aunque esta vez por un motivo menos positivo. El zaguero cayó tras un duelo al sprint, se tocó el isquiotibial y fue sustituido por Archie Brown.

Al filo del descanso, el Fenerbahçe dobló su ventaja. Un saque de esquina en corto acabó, vía Asensio, en Greenwood, cuyo durísimo disparo desde fuera del área entró de forma brillante por el palo corto para el 2-0.

El Fenerbahçe también fue claramente mejor en la segunda parte, pero los turcos no lograron hacer más daño a los austriacos y desperdiciaron ocasiones por medio de, entre otros, Talisca, Irfan Can Kahveci y Fred.

Sobre todo en el tiempo añadido, el Fenerbahçe debió marcar su tercer gol de la noche, de no ser porque Irfan Can no consiguió superar a un defensa que se lanzó al suelo en una posición clarísima tras colocar el balón.