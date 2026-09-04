Talisca rescinde su contrato con el Fenerbahçe y llega a un rápido acuerdo con un gigante del Golfo

El club turco Fenerbahçe anunció la rescisión del contrato de su jugador brasileño Anderson Talisca, de mutuo acuerdo entre ambas partes.

El Fenerbahçe señaló, a través de su cuenta en la red social X: "Anderson Talisca se incorporó a las filas de nuestro equipo durante la mitad de la temporada 2024-2025, y su contrato ha sido rescindido de mutuo acuerdo entre ambas partes".

El club turco añadió: "Le deseamos a Talisca toda la suerte y el éxito en la próxima etapa de su carrera futbolística".

Según el sitio Transfermarkt, citando al reputado periodista Reşat Can Özbudak, Talisca, exestrella del Al Nassr saudí, alcanzó un acuerdo con el Al Jazira emiratí, que cuenta en sus filas con su compatriota Malcom, exjugador del Al Hilal.

Según Özbudak, el Al Jazira acordó fichar a Talisca por dos años, con la opción de ampliar el contrato un año más.

La información apunta a que el jugador brasileño percibirá con el Al Jazira un salario anual total que supera ligeramente los 10 millones de euros.

Solo restan los trámites del reconocimiento médico y la firma de los contratos para completar la operación del traspaso.

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