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Con la Liga Jawwy Élite Sub-21 ya en su duodécima jornada de la temporada 2026-2027, se suceden las señales positivas sobre los talentos saudíes que buscan una oportunidad para darse a conocer y llamar la atención, en una competición que brinda a los jóvenes futbolistas un espacio importante para demostrar su valía. Todo ello coincide con el creciente debate sobre la necesidad de invertir en las nuevas generaciones de cara a los próximos compromisos, con el proyecto de la selección de Arabia Saudí para el Mundial de 2034 a la cabeza.

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La última jornada dejó más de un nombre digno de seguimiento: porteros que rindieron a un nivel notable pese a los resultados de sus equipos, jugadores que dejaron su sello con goles de bella factura y delanteros que siguen persiguiendo el liderato de la tabla de goleadores. Estos son los cinco talentos que más llamaron la atención en la duodécima jornada.

Salman Al Jadaani: el portero del Al Ahli salva lo que se puede salvar

Pese a la derrota del Al Ahli ante el Al Riyadh, el guardameta Salman Al Jadaani destacó como uno de los mejores de su equipo: detuvo varias ocasiones peligrosas y evitó que la diferencia en el marcador fuera mayor, sobre todo en los mano a mano y en los centros que amenazaron una y otra vez su portería.

Es cierto que la acción en la que se le escapó el balón de las manos tras el disparo de Abdulilah Al Tale, y que terminó en gol de Bather Al Rashidi, no fue la ideal, pero no borra las intervenciones importantes que el joven portero firmó a lo largo del partido. Al Jadaani soportó una presión ofensiva constante y logró mantener al Al Ahli dentro del partido pese a los errores defensivos que lastraron al equipo.

Esta experiencia cobra aún más importancia en pleno debate sobre el futuro de la portería del primer equipo del Al Ahli y sobre la necesidad del club de preparar alternativas jóvenes capaces de competir en el futuro.

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Fawaz Al Mashhour: un cañonazo del Al Nassr con aires de Kompany

Fawaz Al Mashhour, lateral del Al Nassr que luce el dorsal 2, no necesitaba marcar con frecuencia para hacerse notar, pero decidió dejar una huella excepcional al perforar la red con un disparo potentísimo desde fuera del área.

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El gol trajo a la memoria una de las acciones más célebres del exdefensa belga Vincent Kompany con la camiseta del Manchester City, cuando soltó un zapatazo lejano que acabó en la red del Leicester City durante la temporada 2018-2019, en un momento decisivo de la carrera por el título de la Premier League.

Lo llamativo es que Al Mashhour, como Kompany en aquella acción, no es un jugador conocido por su olfato goleador, pero demostró que el joven lateral tiene un arma adicional capaz de marcar la diferencia, sobre todo cuando dispone de espacio para incorporarse y disparar.

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Faisal Al Shammari: la derrota del Al Ettifaq no eclipsa a su portero

En el partido entre el Al Ettifaq y el Al Nassr, el guardameta Faisal Al Shammari fue uno de los nombres en los que merece la pena detenerse: rindió a buen nivel pese a la derrota de su equipo y detuvo varios intentos del Al Nassr que amenazaban con ampliar el marcador.

Al Shammari logró mantener al Al Ettifaq dentro del partido durante varias fases gracias a sus rápidos reflejos y a su buen manejo de las ocasiones a corta distancia, y confirmó que el equipo no depende solo de su poderío ofensivo en la Liga Jawwy, sino que también cuenta con piezas capaces de aportar en la línea defensiva.

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Wael Kaddan: noviembre redescubre al delantero del Al Faisaly

Tras subir al equipo juvenil el pasado mes de noviembre, Wael Kaddan, delantero y extremo del Al Faisaly, empezó a hacerse un nombre poco a poco. Había sido el máximo goleador del equipo sub-18, aunque necesitó algo de tiempo para adaptarse a los retos de la nueva etapa.

Sin embargo, el jugador ha empezado a recoger últimamente los frutos de su progresión: ha marcado tres goles en los últimos cuatro partidos, forma una llamativa pareja ofensiva con Dayo Osho y contribuye a los buenos resultados de su equipo, entre ellos la victoria ante el Al Watan en la última jornada.

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Lee también: Vídeo: una victoria histórica devuelve provisionalmente al Al Nassr al liderato de la Liga Roshn

Kaddan cuenta con una versatilidad ofensiva que le permite jugar en varias posiciones, lo que lo convierte en un nombre a seguir en las próximas jornadas, sobre todo si mantiene su actual promedio goleador.

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Abdulmajeed Sharif: el delantero del Al Taawoun se acerca a la cima

Lejos de los nombres que acapararon los focos con un gol excepcional o con paradas decisivas, Abdulmajeed Sharif, jugador del Al Taawoun, sigue avanzando sin hacer ruido en la carrera por el título de máximo goleador: ha marcado cuatro goles en las últimas tres jornadas y eleva su cuenta a ocho.

Al jugador le separa un solo gol de igualar la cifra de Musa Adam y Amadou Diang, por lo que está cerca de meterse de lleno en la lucha por el liderato de la tabla de goleadores, gracias a la variedad de recursos que tiene ante la portería.

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Sharif no depende de una sola forma de marcar: domina el juego aéreo y los desmarques dentro del área, y además tiene capacidad para disparar desde distintas distancias, cualidades que han convertido al dueño del dorsal 30 en uno de los atacantes más prometedores de la competición.

Entre el gran nivel de Al Jadaani y Al Shammari, el cañonazo de Al Mashhour, el despegue de Kaddan y la racha goleadora de Sharif, la duodécima jornada confirma que la Liga Jawwy Élite no se limita a la pelea por los resultados, sino que ofrece un buen puñado de nombres que merece la pena seguir, a la espera de que estos primeros pasos se conviertan en avances reales hacia los equipos de la Liga Roshn y las selecciones nacionales.