Taha Hussein y Umm Kulthum... Un mensaje especial desde Liverpool para Mohamed Salah antes del partido contra Bélgica

El Liverpool ha enviado un nuevo mensaje a su leyenda Mohamed Salah, quien en pocas horas debutará con Egipto en el Mundial 2026 ante Bélgica.

Egipto comparte el Grupo 7 con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

El club inglés le felicitó por su 34.º cumpleaños, el 15 de junio, y publicó en X: «Feliz cumpleaños al rey egipcio».

La página oficial en árabe de los Reds en Facebook le dedicó una felicitación especial con un resumen de sus estadísticas con el equipo, que se cerró al final de la temporada 2025-2026.

La página árabe del club citó un poema de Ahmed Al-Zain sobre Taha Hussein: «El orgullo de la historia se erigió como orador».

Además, recordó sus números en nueve temporadas (2017-2026) con un fragmento de «Ansak» de Umm Kulthum: «Los años pasaron como segundos en tu amor».

Tras el Mundial, Mohamed Salah anunciará su nuevo destino, pues despierta interés en clubes de Arabia Saudí y en el Fenerbahce turco.

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