Tjaronn Chery espera que Dusan Tadic recupere pronto su antiguo nivel. Así lo aseguró el capitán del NEC en una comparecencia ante la prensa previa al partido de la Europa League contra el Levski.

Hasta ahora, Tadic apenas ha podido dejar su huella en el equipo de Nimega. En 12 partidos ha dado 3 asistencias, pero todavía no ha marcado ningún gol para el conjunto de Dick Schreuder.

En declaraciones a NU.nl, habló de su amor por el Ajax y de las «carencias» de sus compañeros. «A menudo hago movimientos para preparar la jugada y no recibo el balón. O no me lo devuelven después de unos cuantos toques. Al parecer, mi cerebro va demasiado rápido. Me cuesta mucho, a menudo estoy en conflicto conmigo mismo y entonces se desata una tormenta en mi cabeza», dijo Tadic, entre otras cosas.

Más tarde, Tadic explicó en ESPN que sus palabras tenían buena intención, y Chery le cree. «Conozco a Dusan como futbolista y como persona. No es diferente de mí. Vino al NEC para elevar el nivel. Lo mismo ocurre conmigo y con otros jugadores del equipo. En definitiva, entiendo lo que quiere decir».

Aun así, Chery espera más de Tadic, que todavía no ha alcanzado su antiguo nivel desde su regreso a la Eredivisie. «Por supuesto, se ve que tiene muchas cualidades. Es muy fuerte con el balón y suele encontrar la solución adecuada. Todavía no es el Dusan Tadic que conocemos del Ajax, pero pronto volverá a serlo. Entonces será importante para el equipo y nos llevará a un nivel superior», afirmó Chery.

Según explicó, la llegada del serbio no ha cambiado mucho las cosas para Chery. «No, al final sigo jugando como el año pasado. En la misma posición. El año pasado también jugué con distintos futbolistas. Noé (Lebreton, n. de la r.), Bryan (Linssen, n. de la r.] y algunos otros jugaron a mi lado, por detrás del delantero».

«Creo que tener muchas opciones en muchas posiciones solo puede ser bueno», continuó. «Sí, si juegas con buenos futbolistas en una posición así, solo puede ser bueno».