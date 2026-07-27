Tadic menciona al Ajax en su primera entrevista como jugador del NEC

Dusan Tadic está encantado con su regreso a Países Bajos, tal y como subraya el fichaje del NEC en una entrevista en el canal del club. El centrocampista y atacante de 37 años firmó por dos temporadas en Nimega.

Tadic ya había vestido en Países Bajos las camisetas del FC Groningen, FC Twente y Ajax. «Es importante recalcar que tengo una conexión con mis antiguos clubes aquí, especialmente con el Ajax. Todo el mundo sabe lo que ese club significa para mí».

«Esa conexión siempre seguirá ahí. Pero ahora estoy aquí y voy a dar lo máximo por el NEC. Para rendir, ganar y conquistar títulos. Voy a hacer todo por este club», promete ya el nuevo fichaje a la afición del club de Nimega.

Tadic tuvo muy pronto buenas sensaciones con el NEC. «Me gusta cómo se ha presentado el club ante mí. Todas las personas con las que he hablado, desde el entrenador hasta Marcel Boekhoorn y Wilco van Schaik, me transmitieron buenas sensaciones sobre este proyecto. Me veía jugando aquí y me alegra que vaya a suceder».

El veterano ve al NEC de Dick Schreuder jugar con una «arrogancia positiva». «Este entrenador no tiene miedo de nada. Es una personalidad fuerte. Además, aquí vamos a jugar en Europa. Va a ser muy especial. Todo el conjunto sonaba bien. ¿Dónde voy a jugar? Eso le corresponde al entrenador. Pero puedo jugar en cualquier parte».

Otro factor importante para Tadic es que en el NEC puede dar sus primeros pasos como entrenador. «Este va a ser un proyecto largo y una de mis ambiciones es convertirme en entrenador más adelante. Aún no hemos hablado de ello en profundidad, pero pensamos igual sobre muchas cosas».

De momento, sin embargo, el ambicioso Tadic todavía no ha terminado como jugador. «Ahora mismo me centro en mi carrera como jugador y quiero hacer mejores a todos aquí».