¿Tadic, en problemas por una entrevista sorprendente? «¡Cállate de una vez!»

Dusan Tadic se ha granjeado la ira de Robert Maaskant con una llamativa entrevista en NU.nl. El delantero de 37 años del NEC expresó abiertamente el viernes sus críticas al nivel de sus compañeros de equipo, lo que le ha valido una dura reacción de Maaskant. Vurnon Anita tampoco comprende demasiado las declaraciones del experimentado exjugador del Ajax. Los analistas esperan que Tadic tenga problemas por sus palabras.

Tadic habló en la entrevista largo y tendido sobre su etapa en el Ajax, donde entre 2018 y 2023 se convirtió en uno de los jugadores más importantes del club. El serbio se mostró elogioso con su antiguo club, pero bastante menos positivo sobre las cualidades de sus actuales compañeros en el NEC.

Sobre todo, la manera en la que Tadic describe la diferencia de nivel entre él y sus compañeros está generando bastante revuelo. "Es más difícil tener a jugadores peores a tu alrededor. A menudo preparo jugadas y no recibo el balón. O no me lo devuelven. Entonces, al parecer, mi cerebro va demasiado rápido", contó el veterano.

Las declaraciones de Tadic le valieron rápidamente una gran cantidad de críticas en las redes sociales. También en NOS Studio Sport Voetbal se habló ampliamente el viernes sobre la entrevista, donde tanto Anita como Maaskant se mostraron críticos con la actitud del delantero.

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Anita espera que las palabras de Tadic no se queden sin consecuencias dentro de la plantilla del NEC. "No creo que esto sea recibido con los brazos abiertos en el NEC", reaccionó el exinternacional de Países Bajos y Curazao. "Creo que esto va a circular por el vestuario y que los chicos le van a pedir explicaciones por ello. Esto no puede ser".

Maaskant se suma con firmeza a las críticas de Anita e incluso va un paso más allá. "Eso espero. De verdad espero que haya personalidades en ese vestuario del NEC que le digan: 'Oye, cállate un momento y demuestra primero tú mismo'", respondió el exentrenador de, entre otros, NAC Breda, FC Groningen y Helmond Sport.

El extécnico considera inapropiado que Tadic juzgue públicamente de esta manera a sus compañeros. "Estos no son comentarios que haces sobre tus compañeros de equipo".