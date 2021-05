La táctica de Santiago Solari: jugadas imaginarias que llevó al América

El sudamericano es la mejor definición de un estratega, uno que ve tableros en lugar de canchas y piezas en vez de futbolistas.

En las sobremesas de la familia Solari, Santiago solía inventar jugadas con los saleros. Los movía de acá para allá, golpeando bolitas de pan frente a tres líneas de cuchillos, cucharas y tenedores. Todo objeto servía para graficar un ataque. Lo observaban sus tíos y sus hermanos, ese árbol genealógico en Argentina que respira, anda y habla de futbol. “Santiago desde pequeño escuchó cómo pensábamos. Y su secreto era ese: saber escuchar, porque así se fue formando”, dice Jorge, El Indio, que dirigió al América antes que su sobrino.

Santiago dibujaba un 4-3-3, luego un 4-2-3-1 y, en el último tiempo, un 4-1-4-1 en el que las principales características eran el pase directo y la velocidad. El juego de sus equipos se desarrollaba con cambios de posiciones, dos extremos bien abiertos y no más de cinco o seis toques para llegar a la portería rival. A la hora de defender era compacto. Las líneas se cerraban por el centro, sin presión alta, formando una especie de trampa para el rival.

“Es un chico que está muy capacitado, tiene muchos datos y conocimiento de los jugadores. Nació en una cancha de futbol. Acá no entendemos de política, economía o esas cosas, pero del juego creemos que sí. Después, hay que demostrarlo”, agrega El Indio, siempre pendiente de las noticias que llegan de México en los días de partido. “Ojalá que pueda llevar al América a lo que siempre fue”.

En las categorías menores del Real Madrid, el sistema de juego de Santiago variaba entre el 4-3-3 y el 4-1-4-1, con jóvenes rápidos, de buen físico y goles derivados de centros por las bandas. Ahí, en un periodo de tres años, el argentino ganó tres campeonatos (Cadete ‘B’, Cadete ‘A’ y Juvenil ‘B’). “Pero los dos extremos trabajaban, ¿eh? Nadie se quedaba allá arriba de vago”, dice Ricardo La Volpe, tan apasionado de estos temas.

“Es trabajo. Hay que convencer a los jugadores de qué es un sistema de juego. A mí me gusta ser ofensivo, pero para defender tiene que haber un equilibrio. El pressing de ese Madrid no estaba en la salida, sino esperando más atrás. No regalaba nada”, explica el bigotón, con un pizarrón imaginario en el que parece mover sus fichas de arriba a abajo. Eso era el Real Madrid Castilla de Solari, y fue también el que equipo dirigió cinco meses en la Primera División de España (2018-19).

En 30 de los 32 partidos que sumó Solari con los merengues, el sistema de juego fue el 4-3-3, el mismo que utilizaba Miguel Herrera cuando era estratega del Ave. En su equipo tenía a jugadores como Toni Kross, Luka Modric, Gareth Bale y Karim Benzema. Ganó un Mundial de Clubes, consiguió 68 de 96 puntos posibles, con una efectividad del 70.83 por ciento, y jugó en promedio cada cuatro días en cuatro torneos oficiales, incluida la Champions League.

“Era una época difícil, porque ese equipo venía en caída. El plantel estaba medio desmembrado, pero Santiago creció mucho como entrenador”, sostiene El Indio. Como variante apareció el 4-2-3-1, que después lo acompañó también en Coapa.

“En otra época, todos los equipos jugaban 4-4-2 o 4-4-1-1”, recuerda La Volpe. “Hoy, los nuevos entrenadores, dicen que es un 4-2-3-1, pero es el 4-4-1-1 de antes. Cuando se trabaja esa línea de cuatro, se les enseña a los jugadores que, en el ancho de una cancha, se hacen calles. ¿Por qué utiliza tanto las bandas? Porque se vuelven aliadas. El pressing alto depende, entonces, de la inteligencia que tengan para leer las jugadas”.

Antes de que Solari dirigiera a las Águilas, los equipos del Piojo Herrera probaron sistemas diferentes. Desde el 4-4-2 y 4-3-3, hasta el 4-2-3-1 y el 5-3-2, característico de La Volpe. Todos dependían de los contextos, los escenarios y los jugadores. Solari llegó a México cuando Herrera Aguirre sumaba cuatro títulos: dos de Liga, una Copa MX y un Campeón de Campeones, pero en un momento en el que su idea dejó de dar resultados.

Entonces, ‘El Indiecito’ recurrió de nuevo a los dibujos familiares. El 4-2-3-1 -o bien 4-1-4-1 como advierte La Volpe- encontró sus cimientos en Sebastián Cáceres y Emanuel Aguilera como defensas centrales; Jorge Sánchez y Luis Fuentes por las laterales; Pedro Aquino y Richard Sánchez detrás de la siguiente línea de tres hombres, conformada por Mauro Lainez, Álvaro Fidalgo y Sebastián Córdova; y arriba Henry Martín.

La lista de cambios recurrentes incluye a Roger Martínez, Leonardo Suárez, Federico Viñas, Santiago Naveda y Giovani dos Santos. El sistema, entonces, comienza a funcionar de la misma manera que lo hizo en el Castilla y la primera del Real Madrid: con la pelota controlada desde la salida y buscando los momentos del pase. De Guillermo Ochoa a sus defensas centrales, y éstos con los extremos, los contenciones o el 9 en ataque.

“Santiago hacía eso también como futbolista: atacar, buscar la portería, hacer goles”, afirma El Indio Solari. La misma idea tenía el América con Miguel Herrera, pero casi siempre con un solo contención (tanto en el 4-4-2 como en el 5-3-2) y sin las características de Aquino, Fidalgo y Lainez. En su último torneo, ‘El Piojo’ consiguió el tercer lugar con 32 puntos, 31 goles a favor y 22 en contra (+9).

Luego, resultó eliminado por Chivas en los cuartos de final y, en las semifinales de la Concacaf Liga de Campeones, el LAFC de Carlos Vela lo dejó fuera con una remontada en menos de dos minutos. Los números en el torneo local los mejoró Solari con el cambio de idea: segundo lugar con 38 puntos, 26 goles a favor y 14 en contra (+12).

Aunque no ha disputado liguillas, consiguió uno de los boletos directos en su primera temporada en México y se instaló, de paso, en las 'semis' de la Concachampions, después de vencer al Portland Timbers. “He tenido la bendición de que cada entrenador me ha dejado, con su ejemplo, una enseñanza. Los mentores y los maestros son evidentemente una necesidad en nuestro desarrollo”, confesó Solari recientemente, en una entrevista con el diario La Nación.

Y en ese renglón están Vicente del Bosque, Marcelo Bielsa, Roberto Mancini, Ramón Díaz, Arrigo Sacchi, José Pekerman, Diego Simeone, Claudio Ranieri, entre otros. Con ellos enriqueció su experiencia en el futbol. A liderar, convencer y organizar un grupo, con el que pueda lograr objetivos comunes. Todo lo demás, los jueguitos con los saleros para inventar jugadas, el 4-3-3, 4-2-3-1 o 4-1-4-1, las hacen realidad sólo ellos: los jugadores.