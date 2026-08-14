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Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty
Jochen Tittmar

Traducido por

¿Táctica de póker o dureza implacable? El Chelsea supuestamente recibirá hoy una megaoferta por Enzo Fernández

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Según informa, entre otros, el experto en fichajes Gianluca Di Marzio, el Manchester City presenta hoy una oferta de 120 millones de euros por Enzo Fernández. Sin embargo, el Chelsea pide 140 millones.

La inminente salida de Rodri acelera considerablemente la actividad de fichajes en el Manchester City. Todo apunta a que el español de 30 años está a punto de marcharse al FC Barcelona, y las negociaciones entre ambos clubes ya avanzan a toda velocidad.

Para cerrar de inmediato el vacío que amenaza con abrirse en el centro del campo, los responsables de los Skyblues ya han fijado a su candidato deseado: Enzo Fernandez debe llegar a Mánchester. Por su parte, el argentino de 25 años ya ha dado señales de que quiere unirse a los Cityzens.

Sin embargo, las conversaciones con el Chelsea FC están resultando extremadamente complicadas, ya que el club londinense maneja sus propias exigencias en lo que respecta a las condiciones económicas. Los Blues han dejado inequívocamente claro en qué condiciones dejarían salir a una de sus piezas clave y han fijado un plazo: hasta hoy a las 18:00 debe haber una oferta sobre la mesa que cumpla por completo con las exigencias de la directiva del club londinense.

Enzo Fernandez Argentina 2026 World CupGetty Images

¿Cuánto ofrece el Manchester City por Enzo Fernandez?

Sin embargo, es precisamente en este punto donde la operación amenaza con estancarse. El Manchester City ha impulsado para hoy una oferta oficial que, según las informaciones, asciende a unos 120 millones de euros.

Sin embargo, esa cantidad sigue estando por debajo de la cifra que exige el Chelsea. Los dirigentes de Stamford Bridge piden el equivalente a unos 140 millones de euros por la venta del internacional argentino.

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El Chelsea no tiene ninguna presión para negociar por Enzo Fernandez

No está claro si, una vez recibida la oferta del City, los Blues volverán siquiera a la mesa de negociación o si se negarán tajantemente a seguir conversando. Como el contrato de Fernandez en Londres sigue vigente hasta 2032, el club se encuentra en una posición muy cómoda para negociar.

No existe en absoluto presión económica ni deportiva para desprenderse del centrocampista. Tanto la exigencia de un traspaso de 140 millones de euros como el plazo fijado para las 18:00 habían sido hasta ahora inamovibles para el Chelsea. Los londinenses han dejado clara su postura, por lo que la situación en este culebrón del mercado de fichajes sigue siendo emocionante a poco del ultimátum.

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