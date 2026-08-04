Szoboszlai se pronuncia sobre el escándalo del brazalete: todo está claro

El centrocampista del Liverpool Dominik Szoboszlai afirmó que ha aclarado la situación con sus compañeros de equipo Curtis Jones y Kostas Tsimikas después de que la semana pasada apareciera un vídeo en el que se ve al trío discutiendo, aparentemente, por el brazalete de capitán.

El incidente se produjo tras la victoria por 1-0 en un partido amistoso de pretemporada ante el Wrexham en el Yankee Stadium de Nueva York.

Después del pitido final, Jones y Szoboszlai, y luego Tsimikas, entraron en una discusión entre ellos mientras el equipo recorría el campo para saludar a los aficionados.

Durante el partido, Szoboszlai le entregó el brazalete de capitán a Tsimikas en lugar de a Jones cuando fue sustituido, y durante la discusión se grabó al lateral izquierdo griego arrojándolo al suelo.

Mientras que en la derrota por 4-2 ante el Leeds el pasado domingo, Szoboszlai le entregó el brazalete de capitán a Jones.

El capitán de la selección húngara declaró: «No fue una discusión entre nosotros tres. Simplemente hablamos de algo sobre el terreno de juego. Y después, ustedes (los medios) lo magnificaron. Pero la próxima vez podremos resolverlo en el vestuario. Nadie estaba enfadado con el otro. Todo está claro y las cosas van bien».

Con la ausencia del capitán titular Virgil van Dijk en la gira por Estados Unidos y la lesión de Joe Gomez en el primer partido, Szoboszlai capitaneó al equipo durante la mayor parte del viaje.

Szoboszlai señaló también que el nuevo entrenador, Andoni Iraola, aún no ha hablado sobre el puesto de segundo capitán, cargo que quedó vacante tras la marcha de Andy Robertson al Tottenham Hotspur.

Y añadió, según recogió la cadena BBC: «No, no ha habido ninguna conversación. Está claro que tenemos a Virgil como capitán. Tenemos a Alisson. Tenemos a Joe Gomez. Así que no hubo ninguna conversación en absoluto. Está claro que Alisson no está aquí y Joe está lesionado. Fue un momento de gran orgullo, y ya veremos. No está en mis manos. Aún no se ha decidido».

El húngaro continuó: «Si te ofrecen el puesto de segundo capitán en el Liverpool, lo aceptas. Sería un momento de orgullo para mí. Pero respeto a todos, así que en cualquier caso, quienquiera que asuma ese puesto, lo seguiremos».

En declaraciones a los medios en Chicago, poco antes del regreso del equipo del Liverpool al Reino Unido, Szoboszlai dijo que «no puede esperar» a la nueva temporada.

Y prosiguió: «Siento que estamos preparados para seguir adelante de nuevo, y sacaremos motivación de la temporada pasada, porque no fue la mejor, no llegamos a donde queríamos, así que lo intentaremos otra vez».

Y concluyó: No es mi trabajo deciros a quién debemos fichar o si debemos fichar a algún jugador. Si los directivos y el entrenador deciden fichar a un jugador, nos alegraremos de ello y le daremos la bienvenida. Y si deciden no fichar, tendremos que hacer algo especial con este equipo.