Sydney van Hooijdonk está furioso por la actuación del árbitro Allard Lindhout en el partido entre Willem II y PEC Zwolle (1-1). El delantero del equipo de Zwolle considera que debieron señalar un penalti a su favor poco antes del descanso y, tras el encuentro, expresó a ESPN su incomprensión ante la decisión del colegiado.

La jugada que ha generado polémica se produjo unos minutos antes del descanso, cuando Van Hooijdonk cayó al suelo durante un saque de esquina. El centrocampista del Willem II Calvin Twigt sujetó al delantero con ambos brazos y tiró de él hacia atrás, pero Lindhout no señaló el punto de penalti y el árbitro de VAR Richard Martens decidió no enviarlo a revisar la jugada en el monitor.

Al ver las imágenes por primera vez después del partido, Van Hooijdonk reaccionó incrédulo. «Sinceramente, no sé qué decir. Me parece realmente escandaloso. No sé qué palabras puedo usar sin que me sancionen», declaró el delantero, visiblemente frustrado.

Van Hooijdonk no entiende que no se señalara penalti y considera que no hizo nada incorrecto. «Para mí no hay ninguna duda. ¿Qué hago mal? Voy a disputar un balón, como quizá hace un defensa un millón de veces por partido, y él tira de mí completamente hacia atrás. Sinceramente, no puedo entender que esto no sea penalti».

Tras la jugada, el delantero habló varias veces con Lindhout, quien le dijo que él había cometido una falta primero. «Si esto es falta mía, entonces todas las disputas son falta. Los defensas hacen esto en cada disputa y, si tú, como delantero, haces algo mínimo, es falta. Me parece muy incoherente», afirmó Van Hooijdonk.

Volver a ver las imágenes solo aumentó la frustración del delantero del PEC Zwolle. «Es exactamente como lo viví en el campo. A veces sientes algo en el campo y, cuando lo vuelves a ver, piensas que lo habías percibido de otra manera. Pero esto es exactamente como lo viví. Muy extraño», señaló Van Hooijdonk.

Al delantero le duele aún más que la jugada se produjera unos minutos antes del descanso, ya que el PEC Zwolle pudo perder una gran oportunidad de ponerse por delante. Van Hooijdonk había adelantado a su equipo por 0-1 en el segundo minuto, pero Hidde ter Avest empató apenas un minuto después. «Habría sido un momento muy bueno para tener un penalti, pero es lo que hay. Hoy me fastidiará, pero mañana tenemos que seguir adelante».

Van Hooijdonk también se mostró crítico con el resto del partido. «No creo que hayáis disfrutado del partido comiendo palomitas», dijo. «Por momentos jugamos bastante bien, pero, en cuanto llegamos al área, en realidad generamos muy poco peligro. Un partido así hay que ganarlo».