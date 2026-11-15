Compartir Sigue a GOAL en Google

El defensa del Inter Manuel Akanji ha abandonado la concentración de Suiza tras sufrir un problema físico durante el parón internacional. Está previsto que el experimentado central regrese de inmediato a Italia para que los servicios médicos del Inter evalúen su estado.

Anuncios

Concentración con la selección interrumpida antes de tiempo

Akanji ha abandonado oficialmente la concentración de la selección de Suiza antes de su próximo partido de la Liga de Naciones contra Escocia, previsto para el lunes por la noche. El defensa ha recibido permiso para regresar al Inter varios días antes de lo previsto inicialmente debido a la preocupación por su estado físico.

El jugador de 31 años fue una pieza clave para su selección el viernes por la noche y disputó los 90 minutos de un trabajado empate 0-0 a domicilio ante Eslovenia.

Según informa Sky Sport Italia, la decisión de liberar a Akanji de sus compromisos internacionales responde únicamente a motivos de precaución. Aunque se perderá el partido contra Escocia, su regreso anticipado a Milán busca garantizar que disponga del tiempo necesario para recuperarse en las instalaciones de entrenamiento de su club.

Una pieza clave en el engranaje del Inter

La noticia supondrá cierta preocupación para Cristian Chivu, que ha dependido mucho de Akanji, exjugador del Manchester City, durante los primeros meses de la temporada 2026-27. El defensa se ha consolidado como un titular casi fijo en la zaga del Inter y ha sido titular en 12 de los 15 partidos oficiales que el club ha disputado entre todas las competiciones.

Anuncios Anuncios

Su importancia para el campeón de Italia queda reflejada en sus minutos de juego: solo el portero Josep Martinez y Nicolo Barella, motor del centro del campo, han disputado más minutos con el equipo esta temporada. Ha sido titular en nueve de los 11 partidos del Inter en la Serie A y ha formado parte del once inicial en tres de sus cuatro encuentros de Champions League.

Related Topics

La atención se centra en el Atalanta

Pese a la inquietud actual, en el Inter hay optimismo sobre la posibilidad de contar con Akanji para el partido del 22 de noviembre en Bérgamo contra el Atalanta. El defensa llegó inicialmente al club cedido en septiembre de 2025, antes de que su fichaje se hiciera definitivo en julio de 2026.

El Inter querrá disponer del experimentado defensa en plena forma mientras sigue luchando por el título. Actualmente ocupa la segunda posición de la Serie A con 28 puntos, a solo uno del líder, el Lazio.

Anuncios

Suiza quiere cerrar con una buena actuación una campaña dominante

Suiza lidera con comodidad el Grupo 1 de la Liga B con 13 puntos y una ventaja de cinco sobre Eslovenia, segunda clasificada. Con el ascenso a la Liga A ya asegurado independientemente del resultado contra Escocia, la selección suiza buscará cerrar su campaña con una buena actuación tras haber vencido cómodamente a los escoceses por 3-0 en el partido anterior entre ambos, disputado en Glasgow.