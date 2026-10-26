Susto para Jermaine Pennant: el exjugador del Liverpool, atacado por un perro, recibió 50 puntos de sutura en la pierna

Jermaine Pennant, exfutbolista del Liverpool y del Arsenal, fue atacado por un pastor alemán y su perro King, del que nunca se separa, salió en su defensa: «Me salvó la vida». Una desagradable experiencia para el exjugador de la Premier League, que tuvo que ser hospitalizado después de que el perro le mordiera en la pierna y le causara una herida profunda. En el hospital le suturaron las heridas con 50 puntos. Probablemente tendrá que someterse a una operación de cirugía plástica para reconstruir la pantorrilla sin cicatrices ni agujeros.





QUÉ OCURRIÓ - El ataque de un perro que iba sin correa se produjo mientras Pennant paseaba con el suyo, un akita americano llamado King, al que un pastor alemán atacó de repente. La exestrella del Arsenal intervino para separar a los dos perros, pero se llevó la peor parte: recibió cuatro mordiscos en la pantorrilla derecha en cuestión de segundos, que le dejaron heridas profundas y visibles. Como no podía caminar, su pareja lo ayudó y lo llevó al servicio de urgencias más cercano en estado delicado. «Me salvó la vida», subrayó Pennant en referencia a su perro al recordar lo sucedido en el relato que presentó a la policía, ante la que denunció de inmediato todo lo ocurrido.









ì



