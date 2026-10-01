El francés William Saliba, defensa del Arsenal, ha comenzado a correr por primera vez como parte de su recuperación de la lesión, y espera volver a la competición con su equipo el próximo mes de noviembre.

El Arsenal anunció el pasado mes de julio que Saliba estaría apartado de los terrenos de juego "durante un largo periodo" tras el regreso del defensa de la campaña del Mundial con Francia por un problema de espalda.

Esto se produjo después de que Saliba aguantara solo 30 minutos en el partido de la eliminación de la selección francesa en semifinales ante España, que se proclamó campeona de este año.

En un principio hubo temores de que Saliba tuviera que pasar por el quirófano, pero el Arsenal confirmó que no era el caso, ya que el jugador de 25 años necesita en su lugar "un largo periodo de rehabilitación" para devolverle a su nivel habitual.

La lesión implica que Saliba todavía no ha jugado con el Arsenal esta temporada, y Ezri Konsa, incorporado recientemente al equipo en verano, ha desempeñado un papel destacado en su lugar, al ser titular en los tres últimos partidos del campeón de la Premier League junto a Gabriel.

El diario inglés "Metro" confirmó, citando al periódico francés "L'Équipe", que Saliba tomó analgésicos para ayudarle a superar la mayor parte del final de la temporada pasada y el Mundial, y a menudo era incapaz de moverse con libertad durante un periodo de entre 24 y 48 horas después de los partidos.

Se afirma que Saliba recibe tratamiento y masajes a diario, además de someterse a sesiones de fisioterapia con los fisioterapeutas del Arsenal cada día, que procuran seguir un enfoque prudente en la rehabilitación del central.

El informe añadió que Saliba ha sustituido la bicicleta por la carrera, y que su tan esperado regreso al primer equipo dependerá en última instancia de cómo reaccione su cuerpo en las próximas semanas.

Sin embargo, se dice que el exjugador del Saint-Étienne tiene como objetivo volver en noviembre si continúa por el mismo camino y no sufre ninguna otra recaída.

Saliba está aprovechando actualmente al máximo el parón internacional, ya que ha salido de Londres para disfrutar de unos días de descanso en la región de Isla de Francia, una zona situada en el centro-norte de Francia.



