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Mauricio Pochettino ya explora todas las opciones de su plantilla del Manchester United mientras prepara su primer partido de Premier League como local en Old Trafford. Con varios jugadores importantes de baja, el técnico argentino ha recurrido a la cantera para ampliar sus opciones de cara a la visita del Brentford.

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Pochettino incorpora a canteranos al entrenamiento del viernes

Enzo Kana-Biyik se entrenó el viernes con el primer equipo del Manchester United mientras el técnico Pochettino afrontaba varias bajas antes del partido de Premier League del sábado contra el Brentford. El delantero francés de 19 años trabajó junto a otros canteranos: Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Jim Thwaites y Jaydan Kamason.

El capitán Bruno Fernandes no participó en la sesión por enfermedad y se sumó a una lista de bajas en la que ya figuraban Benjamin Sesko, Marcus Rashford, Carlos Baleba y Manuel Ugarte.

Pochettino sí recibió una buena noticia: el defensa Leny Yoro podrá jugar después de que se anulase, tras el recurso, la tarjeta roja que vio ante el Liverpool .

Fernandes, pendiente de una última evaluación por un virus contraído con Portugal

En la rueda de prensa previa al partido, Pochettino confirmó que Fernandes es duda para la visita del Brentford tras contraer un virus durante su estancia con Portugal. El técnico del United recalcó que evaluará el estado del centrocampista antes de tomar una decisión definitiva.

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«Sí, no lo sabemos», dijo Pochettino. «Está afectado por un virus que contrajo con Portugal. Terminó el partido con un pequeño problema y hoy no puede participar en el entrenamiento.

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«Veremos. Iremos viendo a lo largo del día y mañana cómo se despierta. No vamos a correr ningún riesgo, porque, cuando pasa algo así, no te sientes [capaz].

«Estaremos pendientes, pero todavía no hemos decidido nada».

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El largo camino de Kana-Biyik desde Le Havre hasta Old Trafford

La incorporación de Kana-Biyik al entrenamiento del primer equipo supone un paso importante en su desarrollo en el club. El United acordó en abril de 2025 el fichaje sin coste de traspaso del joven delantero procedente del Le Havre francés y completó oficialmente la operación en julio de ese año.

La afición aún espera verle debutar con el primer equipo, ya que el United lo cedió de inmediato al Lausanne-Sport, club suizo propiedad de INEOS, para que adquiriera experiencia. Allí marcó un gol en 26 partidos entre todas las competiciones antes de regresar a Manchester, donde esta temporada ha disputado cuatro encuentros con el equipo sub-21. Dada la trayectoria de Pochettino a la hora de confiar en los jóvenes, pronto podría llegar su convocatoria con el primer equipo.

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El United, amenazado por el descenso, busca su primera victoria liguera desde agosto

El partido del sábado tiene una enorme importancia para un United situado en la zona de descenso de la Premier League. Sin ganar en la máxima categoría desde agosto, el Manchester United aspira a repetir el resultado de su último encuentro con el Brentford y dar a Pochettino una victoria en su debut como local.

Una victoria sacaría al United de los tres últimos puestos, al menos temporalmente, si el Ipswich pierde en casa ante el Aston Villa. Mientras tanto, Pochettino esperará hasta el sábado para decidir sobre Fernandes y si los canteranos convocados entran en la lista para el partido.