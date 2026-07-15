Suspenso y nota baja... Una valoración desastrosa del arbitraje del partido entre España y Francia

El árbitro salvadoreño Iván Barton fue criticado tras dirigir el Francia-España en las semifinales del Mundial 2026, tras recibir una baja valoración de la red española «Archivo Var», especializada en análisis arbitrales.

España se clasificó para la final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Francia en semifinales. «La Roja» dominó el partido y selló su pase a la final con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Ahora espera al ganador del Argentina-Inglaterra.

La cadena, a través de su página web oficial, le otorgó a Barton solo un 3,5 sobre 10, al considerar que no estuvo a la altura de un partido de esta envergadura, lo que le valió una «nota de suspenso» tras su actuación en el encuentro.

La cadena recordó que su nivel había sido bajo durante todo el torneo y cuestionó la decisión de la FIFA de designarlo para una semifinal.

En la primera parte, su actuación fue «muy floja», con la única decisión acertada de señalar el claro penalti de Lucas Deny sobre Lamine Yamal.

Además, cometió varios errores de apreciación y su asistente tuvo que corregir una de sus decisiones, lo que evidenció su falta de firmeza.

Archivo Far concluyó que la experiencia de la FIFA no ha funcionado y que designar a Barton para un partido así fue un error, por lo que el árbitro salvadoreño se une a la lista de los más criticados del torneo tras las semifinales.

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