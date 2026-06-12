Suspensión y multa... La FIFA impone una dura sanción al jugador estrella del Al-Ahly

La Federación Asiática de Fútbol ha sancionado a una de las estrellas del Al-Ahli saudí por los incidentes en la final de la Liga de Campeones de Asia ante el Machida japonés.

El Al-Ahli se proclamó campeón de Asia por segunda vez consecutiva tras vencer 1-0 al campeón japonés, con gol de Feras Al-Buraikan.

Lee también... Kenyonis lleva a la Liga Roshen a la historia de la Copa del Mundo

Durante el encuentro, el lateral izquierdo Zakaria Hawsawi fue expulsado en el minuto 68 por agredir a un rival.

Como consecuencia, la Confederación Asiática de Fútbol lo sancionó con tres partidos de suspensión en la próxima edición del torneo y una multa de 2000 dólares.

La sanción llegó pocos días después de su exclusión de la lista saudí para la fase final del Mundial 2026.