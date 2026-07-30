Suspensión de más de 12 partidos: la Federación Inglesa combate el racismo con sanciones más severas

La Federación Inglesa de Fútbol ha endurecido las sanciones por conductas discriminatorias y racistas, antes del inicio de la temporada 2026-2027.

El sitio web de la Federación Inglesa señaló que está plenamente comprometida con ofrecer un entorno futbolístico libre de discriminación, lo que la ha llevado a adoptar medidas más estrictas para combatir el racismo en los estadios.

Explicó que las directrices actualizadas de sanciones obligarán ahora a los comités disciplinarios a imponer una suspensión de al menos 10 partidos en caso de que se produzca una conducta racista.

Los comités disciplinarios pueden imponer una sanción superior a la suspensión de 10 partidos si están convencidos de la existencia de factores agravantes de gran relevancia. Asimismo, los comités disciplinarios pueden considerar imponer una sanción inferior a la suspensión de 10 partidos si están convencidos de la existencia de uno o varios factores atenuantes influyentes; no obstante, la sanción en estos casos no debe ser inferior a la suspensión de 6 partidos.

El término «infracción agravada» se define en el artículo E3.2 del reglamento de la Federación Inglesa de Fútbol como cualquier conducta inapropiada que incluya una referencia explícita o implícita a una o más de las siguientes características: origen étnico, color, raza, nacionalidad, religión, sexo, género o discapacidad.

El sitio web de la Federación Inglesa continuó: «Si la infracción agravada se comete únicamente por escrito o a través de cualquier medio de comunicación, y concurre un factor atenuante adicional previsto, el comité disciplinario puede considerar imponer una sanción inferior a 6 partidos; no obstante, cualquier decisión de este tipo debe ir en interés de la lucha contra la discriminación en el fútbol, y el comité debe en todos los casos imponer una sanción no inferior a 3 partidos en estas situaciones».

Cualquier «infracción agravada» posterior cometida por participantes individuales será tratada con la máxima seriedad, y las sanciones por estas infracciones serán más severas que las impuestas por la primera infracción o la anterior.

En caso de que el comité disciplinario constate que un participante individual ha cometido dos o más «infracciones agravadas» en ocasiones separadas, tendrá la facultad de imponer cualquier sanción que considere apropiada y proporcional a las infracciones cometidas. Esto incluye la suspensión por más de 12 partidos o la imposición de una suspensión temporal por cualquier duración en los casos de extrema gravedad.

Asimismo, los comités disciplinarios pueden imponer sanciones temporales a cualquier participante individual cuando las sanciones basadas en el número de partidos no sean apropiadas atendiendo a su rol y responsabilidades dentro del juego.

En cuanto a los jugadores de entre 12 y 15 años, el comité disciplinario puede suspenderlos por cualquier número de partidos durante un periodo de tiempo que considere apropiado, siempre que la sanción no sea inferior a la suspensión de un partido.

Y si el jugador comete cualquier otra «infracción agravada», el punto de partida para la sanción será la suspensión de 11 partidos. El comité disciplinario puede modificar esta sanción al alza o a la baja en caso de que existan factores agravantes o atenuantes, pero el mínimo de la sanción no debe ser inferior a 7 partidos. En caso de que un jugador menor de 12 años cometa una «infracción agravada», se someterá a un programa educativo y de concienciación en lugar de la suspensión.