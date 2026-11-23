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El entrenador del Inter, Cristian Chivu, ha criticado con dureza la fragilidad mental de su equipo tras desperdiciar varias ventajas en un trepidante empate 4-4 ante la Atalanta. El técnico aseguró que sus jugadores «suspendieron el examen» en una caótica noche en Bérgamo en la que dejaron escapar una ventaja de dos goles en tres ocasiones.

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El derrumbe final empaña el triplete de Pio Esposito

La Atalanta rescató un punto en Bérgamo gracias al segundo gol de Charles De Ketelaere y a un penalti de Franck en el tiempo añadido, que neutralizaron el tanto de Petar Sucic desde los once metros que había puesto el 4-2. El derrumbe final empañó una noche histórica para Pio Esposito , que, tras sus buenas actuaciones con Italia en la Liga de Naciones, firmó su primer triplete en la Serie A.

La frustración del Inter se vio agravada por dos decisiones arbitrales sobre penaltis. Los visitantes consideraron que Davide Zappacosta merecía la tarjeta roja, y no una amarilla, por despejar con el codo sobre la línea de gol. Después, Alessandro Bastoni cometió el penalti decisivo por una mano involuntaria con los brazos levantados por encima de los hombros.

Chivu carga contra un Inter «blando y superficial»

En declaraciones a DAZN Italia, Chivu criticó la falta de contundencia de su equipo. «Íbamos ganando 2-0, 3-1 y 4-2, y eso es lo que lamentamos», dijo Chivu tras el partido. «Teníamos claro lo que debíamos hacer y no lo hicimos. Deberíamos haber controlado la ventaja, pero, cuando notamos que nos pisaban los talones, restablecimos de inmediato la diferencia de dos goles.

»Creo que suspendimos el examen en los últimos minutos. Es difícil explicar por qué no pudimos controlar la ventaja. Hay que felicitar a la Atalanta: percibió que estábamos siendo un poco superficiales, metió centros al área y acumuló jugadores allí, mientras que nosotros estuvimos algo blandos en comparación con nuestra actitud habitual.

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»Lo siento, veo estos dos puntos como un regalo, pero aprenderemos de ello y ahora sabemos que debemos dejar que bajen la intensidad y la mentalidad en los próximos partidos».

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También señaló errores en las jugadas a balón parado y dentro del área. «El segundo gol de la Atalanta llegó en un córner idéntico a otro en el que Pepo acababa de hacer una gran parada momentos antes, así que no aprendimos la lección», continuó Chivu. «Cuando llegamos al 4-2, nuestra defensa se quedó estática en una situación caótica. Necesitamos determinación y concentración en estas situaciones, y hoy fuimos negligentes en ese aspecto».

Chivu modificó la disposición de su equipo en las bandas en los últimos minutos, aunque insistió en que lo más importante fue la mentalidad. «Noté que sufríamos por las bandas, en parte porque estábamos demasiado blandos y dejábamos demasiado espacio para que pusieran los centros con facilidad. Decidí situar a Marcus Thuram en la banda para ayudar a Djed Spence en el tramo final», añadió Chivu. «Se trata de tener ganas de disputar los duelos, de mostrar más determinación, no solo de poner jugadores por detrás del balón, porque, si no tienes la intensidad adecuada, un solo error puede salir caro».

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Los problemas defensivos lastran las grandes aspiraciones del Inter

Aunque este fue el primer empate de la temporada del Inter, que suma además 11 victorias y tres derrotas en todas las competiciones, sus problemas defensivos llaman la atención. Ha encajado 17 goles en 12 partidos de la Serie A, más que cualquier otro equipo entre los seis primeros.

Preguntado si ese registro defensivo le preocupa más que los puntos perdidos, Chivu exigió una reacción rápida. «Estamos encajando demasiados goles para un club con grandes aspiraciones, pero debemos hacer lo que hicimos en Róterdam y contra el Como: reaccionar ante un revés, sin mirar atrás. Tenemos que aprender que no basta con controlar una situación; debemos seguir dándolo todo hasta el pitido final», concluyó el entrenador del Inter.

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El Inter busca recuperar la intensidad para sus próximos partidos

El Inter debe pasar página rápidamente sin quedarse anclado en las oportunidades perdidas y tomar como referencia sus anteriores reacciones en Róterdam y contra el Como. Con 11 victorias en 15 partidos entre todas las competiciones, el equipo de Chivu sigue siendo temible cuando mantiene la concentración, siempre que elimine los errores individuales y sostenga la máxima intensidad hasta el final.