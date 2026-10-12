La suspensión se debió a su actuación el 7 de octubre de 2025 en un partido de la liga búlgara entre Slavia y Lokomotiv Sofía. Kabakov fue uno de los dos árbitros VAR del encuentro, junto con Wladimir Walkow. Slavia ganó 2-0. Según medios búlgaros, una jugada muy polémica precedió al gol que adelantó a Slavia.

Según esos medios, el jugador del Slavia Martin Georgiev tocó el balón con ambas manos antes de habilitar al goleador Emil Stoev. El árbitro concedió el gol y los árbitros VAR, Kabakov y Walkow, no intervinieron. La decisión provocó la incomprensión de los jugadores del Lokomotiv y de la federación búlgara, que posteriormente suspendió a Kabakov y a su compañero por tiempo indefinido debido a un «rendimiento insuficiente».

Al parecer, aquel error no fue un caso aislado: según las informaciones, Kabakov ya había protagonizado decisiones polémicas con anterioridad. La suspensión habría sido un hecho sin precedentes hasta entonces en el fútbol búlgaro, pero no duró mucho. El 7 de noviembre, Kabakov ya pudo volver a arbitrar en la liga búlgara, esta vez como árbitro principal de un partido entre Spartak Varna y Septemvri Sofía.

Georgi Kabakov es árbitro FIFA desde 2013

La UEFA, por su parte, ignoró por completo la suspensión nacional, que ya había quedado atrás, y designó a Kabakov, por ejemplo, para un duelo de la Europa League entre Maccabi Tel Aviv y FC Midtjylland el 23 de octubre. A lo largo de la temporada siguieron numerosas designaciones en la Europa League, la Conference League y la liga búlgara.

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Kabakov es árbitro FIFA desde 2023. Arbitra en la Champions League desde 2018, aunque hasta la fecha no ha dirigido ningún partido del Bayern de Múnich. En 2021 dirigió tres encuentros del torneo olímpico de fútbol en Tokio, entre ellos la semifinal entre México y Brasil.