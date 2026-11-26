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Caos total en Batumi, Georgia, donde se disputaba en campo neutral el partido de la quinta jornada de la Europa League entre el Besiktas y el Hapoel Beer Sheva. Se disputaba, en pasado, porque el encuentro fue suspendido en el minuto 25 de la primera parte a raíz de lo ocurrido en las gradas de la Batumi Arena.

En las gradas del estadio estallaron graves enfrentamientos tras una provocación de los aficionados del Besiktas que, según Sky, mostraron y ondearon una bandera palestina hacia los aficionados israelíes. Entonces se produjo la primera carga de la policía georgiana, a la que siguió la reacción de los aficionados turcos, con enfrentamientos con los seguidores visitantes y lanzamiento de asientos.

Uno de los aficionados del Besiktas fue llevado al terreno de juego, adonde entraron los sanitarios con una camilla en la que después fue evacuado del campo. Mientras tanto, los jugadores que permanecían sobre el césped se acercaron a los sectores más exaltados de la afición para intentar calmar los ánimos, pero en las zonas más altas de la grada el lanzamiento de objetos no solo no disminuyó, sino que aumentó. Ante esta situación, el árbitro danés Krogh pidió calma a todos los jugadores que estaban en el campo y suspendió oficialmente el partido antes de dirigirse a los vestuarios.

El partido ya había sido trasladado a un campo neutral, al otro lado de la frontera, en Georgia, por recomendación de las autoridades turcas, precisamente para intentar rebajar la gran tensión que ya se había registrado entre las dos aficiones en la víspera. En particular, la afición turca había reiterado su fuerte hostilidad no tanto hacia el equipo rival como hacia la población israelí por los conocidos acontecimientos políticos.

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Además, el desplazamiento a Georgia del equipo turco, entrenado por el técnico italiano Vincenzo Italiano y que cuenta en su plantilla con los exjugadores de la Juventus Dusan Vlahovic y Fabio Miretti, ambos suplentes al inicio del partido, no había empezado de la mejor manera.



El avión en el que viajaba el equipo recibió el impacto de varios rayos y sufrió fuertes turbulencias. La aeronave tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia y el equipo llegó tarde a Georgia, por lo que también se perdió la comida institucional con la UEFA.

El Trabzonspor expresó su solidaridad con el Besiktas y sus aficionados en un comunicado oficial: «No aceptamos que se prive a los equipos turcos del derecho a disputar sus partidos como locales en su país y ante sus aficionados cuando se enfrentan a equipos israelíes ocupantes. No consideramos correctas las decisiones de la UEFA sobre este asunto, que muestran una doble moral. En este contexto, condenamos enérgicamente las actuaciones desproporcionadas de las fuerzas de seguridad contra los aficionados del Beşiktaş esta noche en Georgia. Mantenernos unidos y actuar juntos ante las injusticias cometidas contra el fútbol turco y nuestros aficionados es nuestro deber más fundamental. Como Trabzonspor, declaramos que estamos al lado de la comunidad del Beşiktaş y de los aficionados del Beşiktaş que han sufrido injusticias esta noche, y deseamos una pronta recuperación a los aficionados que han resultado heridos en los incidentes y han sido hospitalizados».