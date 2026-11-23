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Un partido de fútbol amateur en Sicilia fue suspendido definitivamente el domingo después de que un jugador con el dorsal 10, expulsado con roja, regresara al campo desde el vestuario con una navaja automática. La policía acudió al Polisportivo Strasatti de Marsala después de que el jugador del Galactic Paolini amenazara a integrantes del cuerpo técnico y a futbolistas del Athletic Partanna. Afortunadamente, nadie resultó herido.

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Una amenaza con navaja detiene un partido en Sicilia

El árbitro Vincenzo Pernice detuvo el duelo de Terza Categoria entre Paolini y Partanna el 22 de noviembre después de que el jugador con el dorsal 10 del equipo local, expulsado previamente, regresara armado con una navaja automática. Según informaron La Sicilia y la Repubblica, el partido de la cuarta jornada de Trapani, disputado en el Polisportivo «M. Di Dia» de Via Brugnone, nunca llegó al pitido final. Lo que comenzó como un encuentro matinal rutinario desembocó rápidamente en un caos que requirió una intervención de emergencia.

Un enfrentamiento violento provoca dos expulsiones

Ambos medios italianos detallaron la inquietante secuencia de los hechos a partir de un relato compartido por el Partanna en sus canales oficiales. Los problemas comenzaron cuando el jugador con el dorsal 10 del Paolini presuntamente dirigió graves insultos al banquillo visitante durante el partido.

La tensión aumentó bruscamente momentos después, tras un enfrentamiento sobre el terreno de juego, cuando el mismo jugador propinó varias patadas a un rival del Partanna mientras el juego estaba detenido. Pernice mostró de inmediato la tarjeta roja al agresor y también expulsó al entrenador visitante Calandra después de que interviniera para defender y ayudar a su jugador. Sin embargo, en lugar de permanecer en los vestuarios, el futbolista expulsado regresó al campo con un arma.

La policía interviene tras un agarrón por el cuello

Según los testimonios de la directiva del Partanna, el jugador armado amenazó a Calandra, a varios responsables del club y a varios futbolistas rivales al volver al campo. En el momento más alarmante del altercado, el agresor presuntamente agarró por el cuello a un responsable del equipo visitante mientras sujetaba la navaja automática con la otra mano.

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Afortunadamente, el enfrentamiento terminó sin heridos. Al considerar que el partido no podía continuar con seguridad, Pernice lo suspendió definitivamente y se contactó con los servicios de emergencia a través del 112. El vicepresidente del Partanna también avisó a las fuerzas del orden. Los agentes llegaron rápidamente al recinto del barrio de Strasatti para identificar a los presentes, recoger las primeras declaraciones y abrir una investigación formal.

La federación y la justicia esperan los informes

El Partanna ya ha anunciado que denunciará formalmente el incidente ante la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la justicia para proteger a sus integrantes. Las autoridades deportivas deberán examinar ahora el acta de Pernice para decidir el resultado del partido suspendido e imponer sanciones disciplinarias severas. Mientras tanto, la policía local continuará su investigación penal sobre las amenazas con el arma en el recinto de Marsala.