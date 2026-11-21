El París Saint-Germain recibió un duro golpe en su duelo ante el Niza este sábado, en la liga francesa, después de que su estrella sufriera una fuerte lesión en la rodilla derecha que lo obligó a abandonar el terreno de juego en camilla y entre lágrimas.
El francés Désiré Doué se lesionó en el minuto 41, cuando cayó al suelo durante una de las acciones de ataque tras apoyar mal el pie sobre el balón. Su rodilla derecha se dobló de forma preocupante, sin que hubiera contacto directo con ningún jugador del Niza.
La jugada provocó el pánico entre sus compañeros, mientras sus gritos de dolor retumbaban en todo el Allianz Riviera, en medio del temor a que el jugador hubiera sufrido una lesión grave.
Doué había firmado el segundo gol del París Saint-Germain en el minuto 32, que completaba la remontada del conjunto parisino en el encuentro, antes de que su alegría se convirtiera en una imagen dolorosa al caer al suelo apenas unos minutos después.
El jugador mostraba claros signos de un dolor intenso y se tapó la cara con las manos mientras era trasladado fuera del campo en camilla, una escena que aumentó la preocupación sobre el alcance de la lesión y el tiempo que podría estar de baja.
Por el momento no hay confirmación oficial sobre el diagnóstico médico ni sobre la gravedad de la lesión del extremo francés, pero las imágenes que captaron el momento de la caída y la forma en que se dobló su rodilla, sumadas a las dificultades para abandonar el terreno de juego, han generado una gran inquietud en el club parisino. Ferran Torres entró en sustitución de Doué, después de que el jugador no pudiera continuar el partido, a la espera de someterse a las pruebas médicas necesarias para determinar el alcance del daño.
La lesión de Doué llega en un momento delicado para el París Saint-Germain, que podría verse obligado a prescindir de otro jugador determinante pocas semanas después de que el georgiano Khvicha Kvaratskhelia sufriera una grave lesión en la rodilla derecha.
Kvaratskhelia se lesionó en el partido ante el Barcelona del 20 de octubre, que terminó con victoria del conjunto español por 4-2, y posteriormente pasó por el quirófano.
La lesión de Kvaratskhelia ya había inquietado al cuerpo técnico por las opciones ofensivas disponibles y, ante la posibilidad de una larga ausencia de Doué si las pruebas confirman la gravedad de la lesión, el equipo podría afrontar una nueva crisis en la posición de extremo, sobre todo porque el jugador francés es una de las piezas importantes de su plantilla.
Aun así, el tiempo de baja sigue sin estar definido y no se puede precisar la naturaleza de la lesión hasta conocer los resultados de las pruebas médicas y el comunicado oficial del club.
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En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.