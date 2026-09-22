El Real Madrid ha elevado el tono contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, después de que este último criticara las quejas del club por las decisiones arbitrales tras el partido del derbi, en unas declaraciones que provocaron la indignación de la directiva del conjunto blanco.

Tebas había arremetido contra las críticas dirigidas al arbitraje en una publicación a través de sus cuentas en las redes sociales, empleando expresiones que suele repetir al criticar al Real Madrid, entre ellas describir el canal del club, "Real Madrid TV", como "la televisión del régimen", antes de decir: "Cuando no es Negreira, es el árbitro. ¡Basta ya de esta ceguera! La excusa de siempre ya no se la cree nadie con un mínimo de sentido común".

La respuesta del Real Madrid llegó a través de un comunicado oficial de tono contundente, en el que el club criticó lo que calificó como la persistencia de Tebas en utilizar su cargo para atacar al Real Madrid y menospreciarlo de forma reiterada.

El club señaló en su comunicado: "El Real Madrid considera inaceptable que el presidente de LaLiga utilice su cargo institucional para continuar menospreciando al Real Madrid y atacándolo de la manera en que lo hace en todas sus intervenciones. Es sumamente preocupante que la persona responsable de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga siga mostrando una obsesión reiterada con el Real Madrid, convirtiendo a nuestro club en un objetivo permanente de sus ataques públicos".

Y añadió: "Sus últimas intervenciones son especialmente graves y sorprendentes, impropias de un responsable que asume sus responsabilidades, después de haber optado por comentar un artículo escrito por un periodista independiente en un medio digital, antes de convertir su discurso en un ataque a nuestro club, e incluso ir más allá hasta valorar nuestra estrategia deportiva, algo que constituye una actuación absolutamente irresponsable".

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El Real Madrid prosiguió su ataque contra el presidente de LaLiga: "Resulta sorprendente que el presidente de LaLiga dedique su tiempo y sus cuentas personales a intentar dañar públicamente y de forma continuada la imagen del Real Madrid, en lugar de contribuir, desde las responsabilidades de su cargo, a fortalecer la confianza en las instituciones que se supone deben garantizar la neutralidad de la competición".

El club consideró que este comportamiento "sigue dañando la imagen de la competición y del fútbol español en todo el mundo".

El Real Madrid cerró su comunicado con un mensaje directo a LaLiga, afirmando: "Ante este comportamiento inadecuado y persistente en el tiempo, consideramos que el fútbol profesional en España necesita con urgencia un responsable capaz de gestionarlo y de desarrollar todo su potencial, con el compromiso del deber fundamental de la neutralidad".

Y añadió: "Necesitamos a alguien que sea consciente de la naturaleza de su cargo, porque el presidente de LaLiga no es el propietario de la competición, sino un responsable que la administra al servicio de los clubes que la conforman y que le confían su dirección. Necesitamos a alguien que desempeñe esta labor con integridad".

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