Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, criticó de nuevo al árbitro brasileño Rafael Klaus por la tarjeta roja que mostró al delantero estadounidense Folarin Balogun en el partido contra Bosnia y Herzegovina, luego anulada.

En una rueda de prensa el miércoles en Washington, Giuliani afirmó que Klaus está siendo investigado por sospecha de amaño de partidos, antes de retractarse y aclarar: «No se le acusa de delito alguno; solo digo que el caso recuerda a una investigación anterior en Brasil sobre tarjetas rojas irregulares».

Giuliani, hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, ya había insinuado que la tarjeta a Balogun «podría ser una forma fraudulenta de controlar el partido».

Según el diario británico «Mirror», se refería al escándalo de amaño de partidos en Brasil en 2024, cuando el empresario estadounidense John Texter, dueño del Botafogo, acusó a los árbitros tras el retroceso de su equipo en la lucha por el título. El caso llegó al Senado brasileño, pero Klaus no fue acusado ni citado a declarar.

La Confederación Brasileña de Fútbol y la FIFA respaldaron al árbitro, destacando su profesionalidad.

La expulsión de Balugon indignó a la afición y llevó al presidente Donald Trump a llamar al titular de la FIFA, Gianni Infantino, para expresar su malestar. Horas después, la Comisión Disciplinaria Independiente de la FIFA levantó la sanción a Balugun, quien pudo jugar los octavos contra Bélgica.

Pese a su regreso, Estados Unidos perdió 4-1 y quedó eliminado, pero Giuliani siguió presionando al árbitro.

El responsable estadounidense añadió: «Cuando se suman las tarjetas rojas irregulares al uso de la tecnología de vídeo, los árbitros del Mundial deben saber que no se puede aplicar el VAR de la forma en que se utilizó en el minuto 64 contra Balogun; debería haberlo sabido, está claro como el agua».

Y concluyó: «En la formación de un árbitro, es preocupante ver cómo se usó mal el vídeo en el minuto 64 ante una falta sin contacto; nunca debería haberse aplicado así».