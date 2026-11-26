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Joshua Kimmich ha criticado con dureza a los poderosos dirigentes del Bayern de Múnich por su trato a Jamal Musiala. Sus palabras han reavivado el recuerdo de las disputas por la vacunación en 2021 y de su renovación en 2025.

Justo antes del partido de la Champions League contra el Lille, parecía que por fin iba a llegar algo de calma al Bayern de Múnich en el acalorado debate sobre Jamal Musiala , su enfermedad y una posible reducción salarial. Tras una reunión entre la directiva del club muniqués y los asesores de Musiala, el Bayern publicó el miércoles por la mañana un comunicado en el que hablaba de un «intercambio constructivo». Las conversaciones entre ambas partes debían continuar «con espíritu de colaboración y de forma confidencial».

Después, un Bayern muy mermado por las bajas sufrió ante el Lille su primera derrota de la temporada. Así que, en principio, había muchos otros temas de los que hablar . Pero lo deportivo volvió a quedar rápidamente en segundo plano por la intervención de Joshua Kimmich en la zona mixta, donde criticó duramente a la directiva por su trato a su compañero Musiala .

«Lo que no entiendo es la forma en que se comunica esto públicamente. Nunca debe pasar que se dirima algo así a costa de un jugador», afirmó el vicecapitán de 31 años, que lleva once en el club muniqués. «¡Es absolutamente inadmisible e impropio del Bayern!». Uli Hoeneß, figura de gran peso en el club, había sacado el asunto a la luz dos semanas y media antes. Después, el presidente de la junta directiva, Jan-Christian Dreesen, y sobre todo Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión al igual que Hoeneß, fueron aún más duros.

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Profundas divisiones atraviesan el Bayern de Múnich

Kimmich no lanzó sus críticas en caliente ni llevado por la emoción, sino con calma y mesura. También mostró comprensión hacia el otro punto de vista y, al parecer, había meditado bien sus palabras. De hecho, durante su visita a una peña el domingo ya había anunciado que se pronunciaría sobre el caso Musiala después del partido contra el Lille. Sus declaraciones vuelven a poner de manifiesto las profundas divisiones que atraviesan actualmente el Bayern de Múnich.

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De un lado están los dirigentes que actúan entre bastidores, sobre todo Hoeneß y Rummenigge. Ambos fueron los principales artífices de que el Bayern se convirtiera en el gigante mundial que es hoy. Pero desconfían casi de forma crónica de todos sus sucesores y ven por todas partes un despilfarro a costa del club, especialmente por unos salarios que consideran demasiado altos.

Del otro están la dirección deportiva encabezada por Max Eberl y Christoph Freund, el entrenador Vincent Kompany y también la plantilla. Todos ellos siempre han expresado su plena confianza en Musiala, mientras que los dirigentes históricos han manifestado dudas. Kimmich ha sido el primero en llevarles la contraria públicamente. Antes, Michael Olise ya había reaccionado de forma más discreta . La estrella, poco dada a hablar, dio un «me gusta» en Instagram a una publicación de Fabrizio Romano sobre las duras críticas del sindicato de futbolistas FIFPRO al trato de los dirigentes muniqueses a Musiala.

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Que precisamente Kimmich se haya expresado ahora con tanta claridad probablemente se deba, ante todo, a su posición destacada como vicecapitán y al sentido de la responsabilidad que esta conlleva hacia su joven compañero. En definitiva, Kimmich habló en nombre de la plantilla. Pero es posible que en sus comentarios también pesara su propia historia con los dirigentes, no exenta de episodios polémicos.

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Cuarentena por coronavirus: a Kimmich le retuvieron el sueldo

Durante la pandemia de coronavirus, Kimmich rechazó inicialmente vacunarse en el otoño de 2021 por motivos de salud, una decisión que provocó una amplia incomprensión pública. Los dirigentes no defendieron públicamente a su jugador en aquella etapa. En lugar de eso, también le instaron a vacunarse e incluso le retuvieron el sueldo durante la cuarentena que tuvo que cumplir por ser contacto estrecho, algo que entonces era legal.

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Kimmich, que finalmente sí se vacunó, contó en un documental de ZDF estrenado en junio de 2024 que en aquella época se había «sentido abandonado» por el club. Se sintió «decepcionado y dolido». «La confianza que tenía antes en el club, por supuesto, se rompió».

El entonces entrenador Thomas Tuchel también cuestionó a Kimmich en el plano deportivo tras asumir el cargo en 2023 y pidió un nuevo «pivote defensivo». Kimmich pronto pasó a ser considerado un candidato a salir del club. A principios de 2024, Eberl asumió el puesto de director deportivo. En aquel momento «ya no había ninguna relación entre Jo y el Bayern de Múnich», afirmó Eberl en un segundo documental de ZDF sobre Kimmich, de junio de 2026.

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El consejo de supervisión retiró la oferta antes de que Kimmich renovara

La relación entre Kimmich y los dirigentes muniqueses sufrió otro revés durante el proceso de renovación de su contrato a principios de 2025 . Kimmich, que a diferencia de casi todos los profesionales negocia personalmente sus contratos y no tiene representante, supuestamente alcanzó entonces un acuerdo verbal con Eberl para prolongar su vínculo, que vencía en el verano de 2025.

Pero, tras todas las disputas por la vacunación y los debates sobre el «pivote defensivo», que le habían dolido personalmente, al parecer quiso hacer esperar un poco al Bayern. Le favorecía haber recuperado un papel clave con Vincent Kompany, encontrarse en un estado de forma excepcional y contar, además, con el interés del Paris Saint-Germain. Eberl elogió repetidamente a Kimmich y esperó con paciencia su decisión, pero, a juicio de los dirigentes históricos, esperó demasiado y se mostró demasiado sumiso. Así que el consejo de supervisión, con Hoeneß y Rummenigge al frente, retiró la oferta a finales de febrero de una forma que tuvo gran repercusión pública. Hubo más negociaciones y el acuerdo no se cerró hasta mediados de marzo.

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Ya entonces resultó revelador que Kimmich dijera que «valoraba mucho» que «prácticamente nada de las conversaciones con Max (Eberl, director deportivo), Jan-Christian (Dreesen, presidente de la junta directiva) y Christoph (Freund, responsable de la dirección deportiva) hubiera trascendido públicamente». Con ello también dejó entrever, al menos indirectamente, de dónde sospechaba que procedía la información que circulaba. En el documental de ZDF de 2026, Kimmich calificó los debates públicos de «muy desafortunados», porque consideraba que le habían presentado como alguien codicioso.

Eberl, por su parte, siempre insistió en que Kimmich no estaba pensando en «el dinero», ya que en el PSG habría podido ganar bastante más, sino en «el proyecto». Es decir, en la posibilidad de seguir compitiendo por el título de la Champions League con el Bayern. A este respecto, Kimmich consideró entonces una decisión especialmente importante como señal: la renovación, aproximadamente un mes antes de que él firmara, de un tal Jamal Musiala.