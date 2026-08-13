La Federación Francesa de Fútbol anunció hoy oficialmente el cuerpo técnico completo de la selección absoluta, dirigido por Zinedine Zidane.

El cuerpo técnico de la selección francesa será presentado con todos sus miembros a principios del próximo mes de septiembre.

Según el sitio "Foot Mercato", el cuerpo técnico definitivo incluirá, en particular, a un responsable de comunicación, que será nombrado en el marco de un acuerdo de cesión entre la Federación Francesa de Fútbol y el Ministerio del Interior.

El cuerpo técnico completo de la selección francesa:

Zinedine Zidane, seleccionador de la selección absoluta; David Bettoni, ayudante del entrenador; Hamidou Msaidie, entrenador ayudante; Fabien Barthez, entrenador de porteros; Grégory Dupont, asesor en el ámbito de la estrategia y el rendimiento; Stéphane Blanc, observador técnico; Farid Tabet, entrenador ayudante y analista de datos de vídeo; Clément Ébert, analista de vídeo adjunto.

El cuerpo médico está compuesto por el doctor Hervé Collado, junto a Maxime Maton, fisioterapeuta; Paul Olive, fisioterapeuta; Najib Rmita, fisioterapeuta; Pierre-Yves Froidevaux, fisioterapeuta; Philippe Boixel, osteópata; y Marc Ritali, podólogo.

Zidane ha recurrido a varios de los integrantes de su cuerpo técnico durante su etapa en el Real Madrid, entre los que destacan David Bettoni, Hamidou Msaidie y Grégory Dupont.