¡Surgen dos nombres para sustituir a Michael Carrick! El Manchester United baraja a Eddie Howe y Julian Nagelsmann tras la humillación ante el Bournemouth

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La etapa de Michael Carrick como entrenador del Manchester United parece estar llegando a un punto crítico tras una humillante derrota en casa por 3-0 ante el Bournemouth. El Manchester United estudia a Eddie Howe y Julian Nagelsmann como posibles sustitutos de Carrick tras esa desastrosa derrota.

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Aumenta la presión tras el desplome en Old Trafford

El ambiente en Old Trafford se volvió hostil el domingo, mientras los aficionados veían cómo un Bournemouth certero desarbolaba a su equipo. La derrota supuso un nuevo mínimo en el que ya se ha descrito como el peor inicio del club en una temporada de la Premier League.

La tensión aumentó aún más por la decisión de dejar al capitán, Bruno Fernandes, en el banquillo durante los 90 minutos. La medida llegó después de que el centrocampista criticara públicamente durante la semana el planteamiento táctico de su entrenador. La abultada derrota ha dejado al club en 16.ª posición, a solo un punto de los tres últimos puestos, y ha generado una gran preocupación en la directiva.

Las conversaciones internas sobre la situación del banquillo ya estaban en marcha antes del fin de semana, pero la magnitud del último desplome ha obligado a los dirigentes a acelerar sus planes. «De ahora en adelante, va a ser tremendamente difícil que Michael Carrick siga siendo entrenador del Manchester United. Ese es el problema que tiene el club», afirmó Gary Neville durante sus comentarios para Sky Sports.

Howe y Nagelsmann se perfilan como principales candidatos

Si la directiva del United decide destituir a Carrick, Eddie Howe y Julian Nagelsmann se perfilan como los principales candidatos para ocupar el banquillo. Ambos entrenadores están actualmente disponibles, por lo que el club podría evitar el pago de costosas indemnizaciones a otros equipos. Howe no entrena desde que dejó el Newcastle en julio y ya había contado con el respaldo del exdirector deportivo Dan Ashworth. Aunque en un principio tenía previsto tomarse un largo descanso, se cree que estaría dispuesto a hablar sobre el puesto en Old Trafford. Según SkySports, Howe es ahora el principal candidato para devolver la estabilidad al club.

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Nagelsmann es otra opción de renombre, tras haber dirigido más recientemente a la selección alemana. Su vínculo con el responsable de captación del United, Christopher Vivell, fruto de su exitosa etapa juntos en el RB Leipzig, lo convierte en una opción lógica para un club que busca modernizar su estructura deportiva. El técnico de 39 años busca un nuevo reto desde la decepcionante eliminación de Alemania en el Mundial y cuenta con la trayectoria táctica que anhelan los dirigentes del United.





Carragher apuesta por el fichaje de Emery

Pese a que la atención se centra en Howe y Nagelsmann, el exdefensa del Liverpool Jamie Carragher cree que el club debería buscar en otra dirección. Sostiene que la situación se ha vuelto tan tóxica que Carrick debe ser destituido de inmediato para preservar su propia reputación. «Carrick debe ser relevado de sus funciones esta noche», insistió Carragher. «No solo por el bien del Manchester United, sino también por el de Carrick. La situación se ha vuelto insostenible». Según él, el ambiente en el vestuario se ha vuelto «irrespirable» y el entrenador parece desear que pongan fin a su calvario en lugar de seguir al frente de una plantilla en dificultades.

El favorito de Carragher para el puesto es Unai Emery, pese al éxito que el español está cosechando en el Aston Villa. Aunque, según las informaciones, Emery está comprometido con su proyecto a largo plazo en las Midlands, Carragher cree que el atractivo de un club «gigante» y la oportunidad de triunfar por fin en la Champions League podrían convencerlo para marcharse. Los responsables de tomar la decisión en el United han valorado a Antonio Conte y Emery, pero actualmente no los consideran los principales candidatos. La recomendación final correrá a cargo de Wilcox y del consejero delegado Omar Berrada, que deberán convencer a Sir Jim Ratcliffe de que un cambio es imprescindible para salvar la temporada de un desastre total.