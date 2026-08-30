Así lo informa el experto belga en fichajes Sacha Tavolieri. Según esa información, actualmente se están llevando a cabo conversaciones por un traspaso. Además, se afirma que en Liverpool están convencidos del potencial del guardameta de 18 años y quieren llevarlo a Anfield Road como sustituto del actual número dos, Giorgio Mamardashvili.

Según Tavolieri, los Reds no son, sin embargo, el único club que le ha echado el ojo a Brughmans. Escribe que el adolescente también está "en el radar" del campeón récord alemán, el Bayern de Múnich. No se detalla hasta qué punto es concreto un posible interés del FCB por el compatriota de su entrenador Vincent Kompany (40).

Brughmans está considerado en Bélgica como un gran talento bajo palos y pasó por todas las selecciones inferiores desde la sub-15. En la sub-19, con la que hasta ahora ha disputado dos partidos, el guardameta de dos metros también porta el brazalete de capitán.

En categorías inferiores, Brughmans jugó, entre otros, en el Royal Antwerp y en el PSV. Desde Eindhoven se marchó en 2022 gratis al Genk, donde la temporada pasada ascendió al primer equipo y sumó sus primeras apariciones. Actualmente acumula 15 partidos con el primer equipo del Genk. Esta temporada todavía no termina de arrancar: en cuatro partidos de liga, Brughmans ya ha encajado ocho goles y el Genk ocupa actualmente la séptima posición en la tabla.

Brughmans tiene contrato con su actual club hasta 2030 tras una ampliación anticipada de contrato hace pocas semanas.

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¿Cómo está la situación actual de la portería en el Liverpool?

En Liverpool, Mamardashvili (25) está considerado como el príncipe heredero del guardameta titular Alisson (33) desde su traspaso desde el Valencia en 2024, con una posterior cesión de un año de regreso a su exclub, el Valencia. Mientras que el internacional georgiano sigue vinculado al 20 veces campeón hasta 2031, el contrato de Alisson expira al término de esta temporada.

En el Bayern también termina el próximo verano el contrato del histórico número uno. En consecuencia, Manuel Neuer (40) podría estar disputando su última temporada con los bávaros. Como muy tarde desde la venta de Alexander Nübel (29) al Besiktas hace algunas semanas, Jonas Urbig (23) es considerado el sucesor de Neuer para cuando este deje Múnich algún día. El contrato del exjugador del Colonia en la Säbener Straße se extiende hasta 2029.