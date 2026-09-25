"Sí, hubo consultas. También el año pasado. Pero un club tiene que estar dispuesto a pagar la cantidad de traspaso exigida. Hubo contacto con el PSG, eso es cierto. Creo que el PSG acabó decidiéndose por Ferran Torres, del FC Barcelona", explicó De Ketelaere en declaraciones a voetbalnieuws.be.

De Ketelaere aprovechó especialmente el Mundial como escaparate para aumentar su valor de mercado. Con tres goles y una asistencia, llevó a Bélgica hasta los cuartos de final.

En la derrota por 1-2 ante la posterior campeona del mundo, España, marcó el empate provisional; fue el único gol que encajaron los españoles en todo el torneo. Antes, en la victoria por 4-1 en octavos de final contra Estados Unidos, fue el jugador más destacado sobre el terreno de juego con dos goles y una asistencia.

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Charles de Ketelaere también estuvo en la órbita del Bayern de Múnich

Por entonces también se decía que el Bayern de Múnich tenía en su agenda al versátil atacante. Así lo informó el diario italiano Corriere della Sera. Ya en mayo, además, el periodista de fichajes Sacha Tavolieri había informado de un interés concreto del club muniqués en el zurdo, que tiene contrato hasta 2028.

El Atalanta exige una cantidad de traspaso de al menos 50 millones de euros por el atacante. Sin embargo, el Bayern acabó reforzándose por otras vías en esa misma posición y pagó 50 millones de euros por Ismael Saibari, del PSV Eindhoven.

De Ketelaere fue cedido inicialmente en 2023 por el AC Milan al club de Bérgamo por una tarifa de préstamo de tres millones de euros. Tras una temporada en el norte de Italia, el Atalanta acabó pagando 23,7 millones de euros por el belga. En total, De Ketelaere disputó 148 partidos oficiales con el Atalanta. En ellos logró 32 goles y otras tantas asistencias.