No hace tanto tiempo, Lutsharel Geertruida era un nombre fijo en la rumorología que rodeaba al Bayern de Múnich. Tanto en el verano de 2023 como en el invierno siguiente, el neerlandés era considerado un candidato para fichar por el club muniqués.

Daba la sensación de que casi no pasaba una semana sin una nueva actualización sobre el supuesto interés del campeón récord del fútbol alemán. Como es sabido, el fichaje no se produjo, aunque una transferencia en aquellos momentos sí habría tenido bastante sentido. Geertruida cuenta con un perfil de jugador que rara vez se encuentra en la élite del fútbol europeo.

A comienzos de 2024, cuando aún tenía 23 años, dominaba prácticamente toda la gama de recursos defensivos. Incluso más que Benjamin Pavard, cuya salida del Bayern coincidió precisamente con aquel periodo. Como central, lateral derecho y mediocentro defensivo, Geertruida puede ser utilizado sobre el papel en cualquier parte cuando se trata de evitar goles en contra. Además, cuenta con un físico imponente y una enorme inteligencia de juego. Sin embargo, en Säbener Straße su nombre nunca llegó a tomar forma concreta. En su lugar, el campeón récord del fútbol alemán buscó otras opciones. Primero, el entonces entrenador Thomas Tuchel recibió al defensa que deseaba, Min-jae Kim, antes de que medio año más tarde Eric Dier y Sacha Boey reforzaran la defensa.

Geertruida terminó la temporada en su club de formación, el Feyenoord de Róterdam, y luego sí encontró el camino hacia la Bundesliga. RB Leipzig puso 20 millones de euros sobre la mesa. Lo que en un principio parecía tener potencial para ser una auténtica ganga, desde la perspectiva del club sajón se reveló rápidamente como un error. A estas alturas, Geertruida incluso carga con la etiqueta de fiasco de fichaje.

¿Por qué Lutsharel Geertruida fracasó en el RB Leipzig?

Dos años después de su llegada, el hoy futbolista de 26 años está apartado. Su primera temporada fue más que irregular. Aunque Geertruida disputó 35 partidos y se hizo inmediatamente con un puesto fijo en el once, lo perdió con el cambio de año y llegó a pasar varios encuentros exclusivamente en el banquillo. Su relegación respondió menos a errores graves que a diferencias de criterio. Las malas lenguas incluso hablarían de una valoración completamente equivocada por parte del Leipzig.

Ya después de pocas semanas se hizo evidente que Geertruida simplemente no encajaba en el sistema del entonces entrenador del RB, Marco Rose. Su forma de jugar, desplazándose desde el lateral derecho hacia el centro, no era deseada. La exigencia de realizar un trabajo defensivo posicional por la banda quedó sin cumplir. La esperanza de que las dificultades de adaptación desaparecieran por sí solas con el paso del tiempo fue en vano. Tras una irregular primera vuelta, los elogios anticipados se agotaron definitivamente.

Hasta tal punto que Geertruida no recibió una segunda oportunidad con el sucesor de Rose, Ole Werner, pese a la salida del técnico al final de la temporada. En lugar de ello, Leipzig cerró una cesión bastante aceptable con el ambicioso ascendido de la Premier League, el AFC Sunderland. Y con éxito. En Inglaterra, Geertruida sumó 30 partidos y dejó una impresión convincente.

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Sin futuro en el RB Leipzig: ¿qué le espera a Lutsharel Geertruida?

Sin embargo, la opción de compra pactada por esos mismos 20 millones de euros que dos años antes habían llegado a la ciudad portuaria neerlandesa resultó demasiado cara para los Saints. Probablemente también porque Geertruida no llegó a consolidarse plenamente como titular indiscutible. Aun así, logró una convocatoria para el Mundial, mientras que jugadores de renombre como Jeremie Frimpong (FC Liverpool) o Matthijs de Ligt (Manchester United) no fueron tenidos en cuenta por el exseleccionador Ronald Koeman. En Leipzig seguramente ya se frotaban las manos. Sin embargo, no se produjo un aumento de su valor de mercado, como ocurre tan a menudo a raíz de una convocatoria mundialista. Y es que Geertruida no disputó ni un solo minuto.

Unas semanas después, es más que dudoso que Leipzig pueda salir bien parado y recuperar el dinero invertido en Geertruida. Según informaciones coincidentes de varios medios, sí habría interés desde la Premier League y Arabia Saudí, pero todavía no habrían tenido lugar negociaciones concretas. Más bien, una nueva cesión parece cada vez más probable. Los principales interesados en una posible operación serían el PSV Eindhoven y el Ajax de Ámsterdam.

Para Geertruida, sería un regreso no solo a su país natal. Sino también a la liga desde la que supuestamente se metió en el radar del Bayern de Múnich y acabó tomando una decisión de graves consecuencias.

Lutsharel Geertruida: estadísticas antes y después de su fichaje por el RB Leipzig