«Superó todos los límites»: el Real Madrid amenaza a un periodista que comparó su canal con los diarios del terrorismo

El Real Madrid lanzó un duro ataque contra el periodista español Juanma Castaño, por comparar el canal oficial del club con uno de los diarios que apoyan al terrorismo, y le amenazó con recurrir a la vía judicial.

El conjunto blanco emitió un comunicado oficial, este martes, en el que criticó con dureza las declaraciones de Castaño, recogidas en un artículo publicado hoy en el diario "ABC", en el que comparó el medio de comunicación oficial del Real Madrid con el diario "Gara".

Según destacó el diario "Marca", Castaño escribió en su artículo, titulado "El Real Madrid en pie de guerra": "En la televisión oficial, que es el diario Gara del florentinismo más radical, piden marcharse de las competiciones nacionales".

El Real Madrid consideró que esta comparación es "totalmente rechazable e inaceptable por completo", subrayando que equiparar su medio de comunicación con un diario "vinculado en su historia con el mundo de la organización terrorista ETA representa una gravísima transgresión de todos los límites".

El club recalcó en su comunicado que "el canal del Real Madrid ejerce de forma legítima su derecho a informar y a defender los intereses del club, de sus socios y de sus aficionados", describiéndolo como el medio de comunicación oficial de un club que posee una historia que se extiende a lo largo de 124 años, y que representa los sentimientos y los valores de millones de aficionados en todo el mundo.

El Real Madrid concluyó su comunicado con un tono contundente, asegurando que "se reserva el derecho a emprender las acciones que considere oportunas ante un ataque inaceptable de cualquier forma".

Este es el segundo comunicado oficial del Real Madrid en el día de hoy, después de emitir otro hace unas horas en respuesta al ataque de Javier Tebas, presidente de la Liga española "LaLiga".

El artículo de Castaño abordaba las reacciones de la afición del Real Madrid tras el derbi de la capital ante el Atlético de Madrid, disputado en el estadio "Metropolitano".

El periodista reconoció que "las dos jugadas más polémicas del derbi merecían dos tarjetas rojas claras", y admitió también que el Real Madrid "tiene todo el derecho a expresar su enfado con el árbitro, el VAR y el comité de árbitros".

Pero, al mismo tiempo, consideró que reducir las causas del sufrimiento del club únicamente al arbitraje significa, según sus propias palabras, "estar ciego ante un asunto que se remonta a hace mucho tiempo".

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