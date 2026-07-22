Una petición electrónica que reclamaba excluir de forma permanente a la selección de Argentina de la participación en la Copa del Mundo ha generado una gran repercusión, después de recoger más de 23 millones de firmas de distintas partes del mundo, convirtiéndose en una de las peticiones más difundidas de la historia.

Según lo publicado por varias cadenas como RMC y Euro Sport, la petición llevaba el nombre de "Argentina Out" (Fuera Argentina), y la firmaron 23.316.108 personas de cerca de 170 países, superando por un amplio margen el objetivo inicial fijado por sus organizadores, que era de 5 millones de firmas.

La petición, que se puso en marcha durante el Mundial de 2026, acusaba a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y a los árbitros de los partidos de favorecer a la selección de Argentina y a su capitán Lionel Messi, y en su texto se leía: "¿Por qué tienen que disputar el torneo el resto de selecciones si el ganador se conoce de antemano? Excluyan a Argentina de la Copa del Mundo y den una oportunidad justa a todos".

Sin embargo, la selección argentina no logró coronarse en la última edición de la Copa del Mundo, ya que perdió la final ante su similar de España por 0-1.

El recorrido de la selección argentina en el torneo estuvo marcado por una amplia polémica arbitral, especialmente en el partido ante Egipto en los octavos de final.

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Se acercó a un récord mundial

Los informes señalaron que el número de firmantes de la petición la acercó a entrar en el Libro Guinness de los Récords, ya que le faltó menos de un millón de firmas para alcanzar el récord de la petición más firmada de la historia.

Ese récord sigue registrado a nombre de la campaña "Jubileo 2000", lanzada en 1997 para reclamar la cancelación de las deudas de los países pobres, y que en aquel entonces logró reunir más de 24 millones de firmas, según el Libro Guinness de los Récords.

Sin ningún efecto en las decisiones de la FIFA

A pesar de la gran difusión de la petición, esta no tuvo ningún efecto en las decisiones de la Federación Internacional de Fútbol, que no respondió a las demandas contenidas en ella.

Tras la derrota de la selección argentina ante España en la final de la Copa del Mundo, los organizadores de la petición cerraron su mensaje con la frase: "La FIFA nos ignoró, pero España cumplió su promesa... gracias a España".

Pese al revuelo que acompañó a la petición, esta quedó como una mera iniciativa electrónica sin ningún efecto legal ni deportivo sobre la participación de la selección argentina en los torneos internacionales.